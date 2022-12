Rizzi, così Parigi si avvicina: «Sono più forte nella testa»

Regina di spade. La tappa di Coppa del Mondo di spada di Vancouver ha alzato in maniera fortissima le quotazioni dell’udinese Giulia Rizzi per le Olimpiadi di Parigi 2024.

Risultati alla mano, sembra che la 33enne friulana, che in Canada ha vinto il primo oro individuale assoluto della carriera, sia davvero all’apice del suo percorso sportivo, con una maturità che potrebbe consentirle di tornare a essere titolare in nazionale, dopo la parentesi poco felice di qualche anno fa.

A Vancouver l’atleta delle Fiamme Oro è stata schierata nuovamente nella prova a squadre (come era già successo a Tallin) e, seppure il team abbia chiuso inaspettatamente solo al nono posto, è stata senz’altro la migliore delle azzurre. In Estonia, a metà novembre, aveva contribuito in maniera importante alla conquista dell’oro, inaugurando la stagione di Coppa con un risultato grandioso.

Alla luce di queste prestazioni diventa una candidata fortissima per la rassegna a cinque cerchi del 2024, anche se resta da capire chi potrebbe farne le spese, sperando che non sia l’altra friulana, Mara Navarria. Il team titolare è attualmente composto da Rossella Fiamingo, Federica Isola, Alberta Santuccio e appunto Navarria, con Giulia sempre più serena in pedana e focalizzata sull’obiettivo.

Rispetto al vittorioso debutto di Tallinn, a Vancouver l’Italspada femminile non è riuscita a confermarsi, chiudendo la gara al nono posto.

Per le azzurre è stata beffarda la sconfitta nel primo match di giornata contro la formazione di casa del Canada, che ha fatto proprio per 32-31 un match sviluppatosi costantemente sul punto a punto, dirottando le azzurre al tabellone dei “piazzamenti”.

Qui il team italiano ha rialzato la testa, battendo un’avversaria dopo l’altra: la Germania 45-23, gli Usa 35-34 e infine l’Estonia 43-35, concludendo in nona posizione. Giulia Rizzi ha realizzato i parziali migliori, mostrando anche in questa occasione una maturità piena, che le consente di affrontare gli assalti con naturalezza e grande efficacia.

«Ora so che posso dare il mio contributo ad una squadra già fortissima – spiega la friulana cresciuta all’Asu Udine –. So di poter aiutare ancora di più il gruppo, mettendomi al servizio con la mia scherma.

Sono davvero contenta di come sono riuscita a tirare: sono rimasta concentrata, isolata dentro la mia bolla per tutta la gara. Ero talmente immersa che è stato perfino difficile emozionarmi.

Ero serena, concentrata, e sono contenta di essere riuscita a conservare questa forza mentale nonostante l’influenza. Voglio ringraziare il mio maestro, Georges Karam, che ha trovato il modo per aggiustare qualche piccolo particolare tecnico e il mio preparatore mentale Jean, che mi aiuta con la midfullness applicata alla scherma: era il tassello che mancava».