Basket, è ufficiale: Alessandro Gentile è un nuovo giocatore dell’Apu Old Wild West

L’Apu Old Wild West rompe gli indugi e si regala Alessandro Gentile. A 48 ore dalla chiusura della finestra di mercato del girone d’andata di serie A2 la società bianconera ha messo nero su bianco con il figlio d’arte casertano classe 1992.



Nel pomeriggio la trattativa è decollata definitivamente, con i legali bianconeri al lavoro per la stesura del contratto. Gentile è un nuovo giocatore dell’Apu, ma non verrà schierato subito: la società vuole valutare attentamente le condizioni fisiche del giocatore, reduce dal brutto incidente domestico estivo. Per l’ex Azzurro non si tratta di un salto nel buio: conosce bene Udine (in gioventù ha anche militato nella Cbu quando papà Nando giocava nella Snaidero) e Boniciolli, a Treviso ha anche giocato insieme a Raphael Gaspardo.



Alessandro Gentile ha giocato nelle giovanili di Virtus Bologna e Benetton Treviso. Con i veneti ha esordito in serie A nel 2009/2010, in seguito ha vestito le divise di Olimpia Milano, Panathinaikos, Hapoel Gerusalemme, nuovamente Virtus, Estudiantes, Trento, Varese e Brindisi. Ha collezionato inoltre 81 gettoni azzurri, con 952 punti a referto. Nel suo palmares ci sono tre titoli nazionali (due con Milano, uno a Gerusalemme), una Coppa Italia, una Coppa di Grecia e una Supercoppa Italiana.