Becao, il Napoli e un contratto che non è più così “bollente”

Potere di una telefonata e dei buoni rapporti che da anni intercorrono tra l’Udinese e il Napoli, se la cartella contenente le pratiche del rinnovo contrattuale di Rodrigo Becao, in scadenza a giugno 2024 con l’Udinese, non porta più il timbro della “priorità”, con tanto d’inchiostro rosso sulla copertina.

Potere di una telefonata sì, perché quando il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha chiamato la dirigenza bianconera pochi giorni fa, annunciando un sincero interesse per il 26enne di Salvador de Bahia, in vista della prossima stagione, in casa bianconera hanno immediatamente capito che s’era fatto sentire proprio l’interlocutore giusto per togliere pressione a un rinnovo che da un paio di mesi aveva creato un po’ di tensione.

Come si ricorderà, infatti, a inizio ottobre Gino Pozzo aveva chiamato la “Antoniu’s Assessoria Esportiva”, l’agenzia che cura la procura di Becao, proponendo un rinnovo di un ulteriore anno all’attuale scadenza, con un ritocco economico agli attuali 657.000 euro annuali (fonte “Salarysport.com”) che finiscono in busta paga al brasiliano.

Chiaro lo scopo, mirato soprattutto a rafforzare la posizione della società in sede di trattativa per una cessione ormai annunciata, visto che gli interessamenti arrivati in estate dalle inglesi Tottenham e Everton (soprattutto), ma anche dall’Inter, avevano convinto sempre più Becao nell’affrontare l’attuale stagione come la sua ultima in Friuli.

Volontà ben recepita dai Pozzo, che da parte loro sono ben disposti ad accontentare il giocatore, ma anche a non concedere sconti su una plusvalenza effettivamente meritata e all’attenzione di tutti, con Becao entrato di diritto nel novero dei difensori più forti del campionato.

Ecco il perché di quel rinnovo proposto a ottobre, ma anche rifiutato dal giocatore, che forse teme di trovarsi ingabbiato da un’altra firma che gli precluderebbe il volo verso un top club, sapendo che l’Udinese desidera un acquirente capace di arrivare a una ventina di milioni per il suo cartellino. Tuttavia, col Napoli di mezzo l’accordo punterebbe a coordinate verso lidi più rassicuranti e meno “rocciosi”, perché oltre a essere una destinazione gradita al giocatore, il Napoli per l’Udinese rappresenta una garanzia proprio in virtù dei buoni rapporti esistenti.

È per questo motivo che, con l’acquirente adatto a entrambe le parti, in società si è deciso, di concerto col giocatore, che il rinnovo di Becao potrà essere ridiscusso senza fretta entro la fine del campionato e non prima del 31 dicembre come invece aveva lasciato intendere un recente contatto tra la proprietà e quel Luciano Ramalho, l’intermediario e uomo di fiducia di Gino Pozzo in Sudamerica che portò Becao all’Udinese dall’Esporte Club Bahia – la società a cui i friulani dovranno il 15% della futura vendita – e che dei Pozzo è anche un uomo di fiducia.

Nessuna fretta quindi, perché adesso è il Napoli a essere in pole per Becao, allettato più dall’idea di giocare la Champions il prossimo anno che la Premier con un Everton lontano dalle coppe.

Insomma, adesso sembrano essersi create proprio le condizioni ideali affinché il giocatore possa concentrarsi solo sul suo rientro, previsto per lunedì in gruppo, dopo lo stiramento al flessore rimediato il 16 ottobre. Senza di lui l’Udinese non ha mai vinto e non a caso Andrea Sottil lo ha ricordato di recente. «L’assenza di Becao è stata importante. Ha una leadership difensiva e tra averlo e non averlo si sente molto la differenza».