Gentile, l’agente apre all’A2 e l’Apu ci pensa

Riflessioni in corso in casa Apu Old Wild West. Non sulla guida tecnica, che resta immutata, bensì sul roster. In società si è fatta strada la convinzione che bisogna intervenire sulla struttura e si stanno facendo valutazioni su alcuni nomi, in entrata e in uscita.

IPOTESI GENTILE

Nella giornata di ieri un nome importante è circolato all’impazzata: quello di Alessandro Gentile, ala piccola classe 1992 con 81 presenze in azzurro. Dalla voce di mercato partita in mattinata dal web si è passati in breve tempo a dare per fatto l’affare, tanto che a ora di pranzo c’è chi parlava di visite mediche già fissate per oggi.

Il contatto fra l’Apu e SportLab Network, l’agenzia del giocatore, c’è stato, ma si è trattato di un semplice abboccamento. Come ha spiegato Virginio Bernardi, ex tecnico di serie A e presidente di SportLab Network, Alessandro Gentile è stato proposto tramite e-mail a numerose società italiane e l’Apu ha mostrato un certo interesse.

«Abbiamo fatto una chiacchierata a 360° – afferma Bernardi – e ci è stata chiesta la disponibilità del giocatore a scendere in A2, ma non siamo andati oltre».

RILANCIO

La società bianconera, come detto, sta riflettendo e Gentile è una delle piste percorribili. L’ex Olimpia Milano è free agent e si sta allenando da una ventina di giorni con la Juve Caserta di serie B (dove suo padre Nando, ex Snaidero, dirige l’Academy) per recuperare la forma dopo il volo di quattro metri dalla terrazza di casa del luglio scorso a Formentera che gli è costato la frattura della vertebra cervicale.

«I’m back» ha scritto un mese fa sul proprio profilo Instagram per comunicare il ritorno in palestra. «Gentile è a posto fisicamente – ha aggiunto Bernardi – ed è disponibile a scendere in A2 in una squadra con ambizioni di vertice». Tutto può succedere, insomma, sebbene le priorità dell’Apu sembrano altre: un playmaker e un pivot innanzitutto.

PORTE GIREVOLI

La sensazione è che ci saranno diversi movimenti, in entrata e in uscita. Gli intoccabili sono pochi, non è escluso che anche uno de due americani possa fare le valigie.

Situazione precaria per diversi giocatori italiani, le parole di capitan Antonutti dopo la brutta sconfitta di domenica fanno capire che c’è maretta.

Le cifre sono impietose, nessuno del pacchetto tricolore raggiunge la doppia cifra di punti di media. A giudicare dal minutaggio dell’ultimo mese, gli scontenti potrebbero essere Mussini (11 minuti a partita), Cusin (10) e Palumbo (7). Gaspardo e Mian, scesi in A per fare la differenza, contro Forlì sono usciti per falli tra i fischi.

Domenica a Lecce contro una Nardò in grande forma avremo qualche risposta in più. Sperando che il grido d’allarme di Antonutti, lanciato invano già dopo la pesante sconfitta con Pistoia, non resti un sasso nello stagno.