Pordenone, Palombi scalpita: il suo talento serve per la rimonta

Dopo avere racimolato tre punti nelle ultime quattro partite, il Pordenone ha bisogno di ritrovare la vittoria. Andrà a caccia del successo sabato, in casa dell’Albinoleffe, e lo farà molto probabilmente con Simone Palombi in attacco dall’inizio.

A Zanica potrebbe scoccare l’ora dell’attaccante laziale, colpo del mercato estivo dei ramarri ma sinora utilizzato col contagocce per colpa dei continui problemi fisici che il giocatore ha lamentato.

Domenico Di Carlo e i suoi compagni necessitano del suo contributo, anche perché Dubickas nelle ultime sfide è sembrato stanco e avrebbe bisogno di un cambio.

I guai muscolari di Palombi, nonché l’infortunio capitato a Magnaghi nella sfida con la Feralpisalò, hanno costretto Candellone e il lituano a giocare sempre.

Non hanno aiutato nella rotazione offensiva neppure i fastidi accusati da Deli, che per quanto sia un trequartista avrebbe potuto aiutare la fase offensiva.

Il numero 10 è tornato titolare domenica scorsa col Vicenza, mentre Palombi potrebbe essere della gara nella formazione iniziale con i bergamaschi.

Nessun gol segnato da lui sinora, e questo fa capire come il Pordenone, da un lato, sia stato bravo a rimanere lassù nonostante il mancato apporto di un potenziale titolare.

Arrivata dall’Alessandria a fine luglio, la punta è rientrata dopo lo stop accusato a fine settembre soltanto nella sfida con la Pro Sesto, giocata gli ultimi giorni di novembre. Nelle ultime quattro gare è stato utilizzato a partita in corso, racimolando in due circostanze solo qualche minuto (con Pro Sesto e Vicenza).

La settimana, per alcuni aspetti, è ancora lunga, ma Di Carlo sembra orientato a dargli una chance ripetendo magari quanto fatto con Deli pochi giorni fa: il trequartista, pur non avendo 90’ nelle gambe, è stato schierato dall’inizio per poi essere cambiato nella ripresa.

Ha tuttavia ritrovato parzialmente il ritmo-partita, aspetto su cui il mister punta molto.

Allo stesso modo aveva ragionato con Dubickas, nel periodo in cui il lituano rientrava dall’infortunio. Pur non essendo il calciatore al cento per cento, il tecnico gli aveva dato più chance dal 1’ per ritrovarlo sotto il profilo fisico e mentale.

Palombi può e deve rappresentare l’arma in più del Pordenone non solo nella corsa per il titolo d’inverno, in cui la squadra è ancora in lizza a 90’ dal termine.

Deve essere l’arma in più nella seconda parte di stagione, in cui saranno necessari anche i suoi gol per arrivare davanti a tutti. L’attaccante li può garantire, dato che è già risultato in passato determinante nella promozione in serie A del Lecce (nel 2019).

Tra i cadetti diceva ampiamente la sua: la serie C, in cui è sceso nel corso di questa stagione per la prima volta in carriera, è una categoria in cui può fare la differenza.

Non ci sarà di certo il centrocampista Marco Pinato, squalificato per un turno dopo l’espulsione rimediata col Vicenza.

Un “rosso” per doppia ammonizione contestato dai neroverdi, il presidente Lovisa in testa, se non altro perché il primo cartellino giallo è parso esagerato