Aurora Berton saluta il Friuli: ora è un’atleta delle Fiamme Gialle

Aurora Berton, velocista palmarina di assoluto valore nazionale, lascia il Friuli per il Gruppo sportivo della Fiamme gialle che a Castelporziano (Roma) ha già ricevuto il benvenuto assieme ad altri nuovi ingressi dal comandante del Centro sportivo, Generale di Brigata Marco Appella.

Sulle orme di altri grandi nomi dell’atletica friulana, Alessia Trost (salto in alto) e Andrea Alterio (ostacoli), la ventiduenne atleta di Palmanova vestirà i colori gialloverdi nella specialità dello sprint in cui ha fatto il suo debutto nel 2016 ai campionati europei under 18 nei 200 metri. Erano gli anni in cui la Libertas Friùl della città stellata era alla guida di Paolo Baracetti, società sportiva ora passata nelle mani di Alessandro Stabile, e la talentuosa sprinter era seguita e allenata dal tecnico Paolo Bonetti con il quale provò la forte emozione di scendere nei 200 metri sotto il crono di 24 secondi. Dalla fine del 2019 viene allenata allo stadio Bruseschi dalla triestina Lucia Pierobon, ex portacolori della soppressa Chimica Friuli Torviscosa sotto le cui cure è salita sul podio agli assoluti individuali e è stata terza nel 60 metri indoor.

Agli Europei Under 20 del 2021 Aurora oltre a raggiungere la semifinale individuale è stata capace di stabilire la migliore prestazione di categoria col tempo di 23’’65 nei 200 mt. Nella stagione indoor ha riscritto più volte i record personali con quasi due decimi di progresso nei 60 mt piani fino a 7’’28 limando il 7’29’ che aveva corso a Lodz in Polonia dopo il 7’’32 in batteria .

Aurora è nata e vive nella città fortificata, frequenta il corso di laurea in allevamento e salute animale all’ateneo di Udine. Ha studiato musica in particolare la chitarra e tra i suoi hobby c’è la fotografia. «Siamo particolarmente onorati e orgogliosi – dice il presidente della società palmarina Alessandro Stabile – che Aurora d’ora in poi farà parte delle Fiamme gialle e stasera in occasione dell’annuale consegna dei premi di fine stagione al teatro Modena la festeggeremo per tutto quello che ha dato in undici anni di permanenza alla società, augurandole nel contempo nuovi più prestigiosi risultati personali e di carriera».