L’Aurora di Remanzacco compie 100 anni e si aggiudica il premio come miglior team

Una storia lunga cento anni. È quella dell’Aurora di Remanzacco, società che proprio quest’anno ha tagliato il traguardo del secolo di vita e che riceverà lunedì la targa come miglior team alle premiazioni dei Nostri 11. Fondata nel 1922, l’Aurora è nata sotto i lampioni pubblici tra le Vie Treppo e Orzano per volontà di un manipolo di amici tra gli 8 e i 16 anni, pensate, che, al termine della classica partitella da strada, ha deciso di costituire una società sportiva che rappresentasse il paese.

IL PRESENTE

Tanti sono stati i presidenti, giocatori e volontari che si sono susseguiti all’interno della società di Remanzacco, con il presente che risponde al nome di Simone De Rosa nelle vesti di massimo dirigente della società. «Per me è un grande onore portare avanti la storia dell’Aurora – le sue parole – e sono fiero di essere il presidente del centenario. Questo dei cento anni è un traguardo importante, sopratutto considerando i tempi che stiamo passando. Al giorno d’oggi trovare ragazzi che scelgano il calcio come sport da praticare non è più scontato come lo era un tempo, ma la nostra politica è quella di continuare a lavorare sul settore giovanile.

Il nostro “lavoro” è quello, poi chiaramente la prima squadra è la ciliegina sulla torta di un progetto che vuole e deve coinvolgere tanti giovani. Per questo siamo orgogliosi che in prima squadra ci siano diversi giocatori cresciuti nel nostro settore giovanile». Un settore giovanile che, al momento, conta ben 140 ragazzi, numero da fare invidia a molte altre realtà. «La nostra volontà e di crescere ancora il numero dei tesserati – continua De Rosa – tornare a quelli che erano prima della pandemia che ci hanno visto, come tutti, perdere molti ragazzi. Il mio desiderio più grande sarebbe quello di avere, nei prossimi anni, una squadra composta tutta da giocatori cresciuti nell’Aurora. Significherebbe aver lavorato bene, per una scelta che pagherebbe anche dal punto di vista dei risultati: quest’anno con cinque ragazzi nostri siamo secondi in classifica, questo deve diventare l'obiettivo».

I PERSONAGGI AURORA

Tanti sarebbero i nomi da ricordare in cento anni di storia, con il più datato, in ordine di tempo, che risponde a quello di Quinto Angelo Cibert, deceduto proprio sul campo da gioco, durante una partita, nel lontano 1934. A lui, fu dedicato il vecchio campo comunale che, anni dopo, ha lasciato spazio allo splendido, attuale, impianto di Via Ferro intitolato alla memoria di Vittorio Morandini il quale, per ben 50 anni, è stato il presidente dell’Aurora. Società nella quale per un anno ha militato anche Simone Scuffet, portiere poi passato all’Udinese con cui ha esordito in serie A, ma società da cui hanno spiccato il volo verso squadre professionistiche anche Ryan Castenetto, classe 2003 passato dal Milan prima di rientrare in regione, e Marco Della Vecchia, classe 2005 attualmente in forza alla primavera del Torino.

Giovani che hanno legato la loro carriera al nome dell’Auora, proprio come Massimiliano Masetti e Marco Lodolo, ovvero gli unici due giocatori a superare la soglia delle cento reti con la maglia rosso blu. Cento proprio come gli anni che compie la squadra di Remanzacco: tanti auguri Aurora.