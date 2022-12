Nella Top 11 della Serie A c’è anche l’Udinese con Becao al centro della difesa

UDINE. È un gioco e come tale si presta a critiche e interpretazioni. Scegliendo l’undici migliore di queste prime quindici giornate di campionato, non crediamo di esserci discostati tanto dalla realtà e dall’opinione della maggior parte degli appassionati.

Undici giocatori e un allenatore, optando per un modulo offensivo anche per premiare la qualità dei tanti interpreti che si sono messi in luce nella prima parte della stagione.

Partendo dalla panchina non potevamo non dare la citazione a Luciano Spalletti per quello che il suo Napoli ha fatto vedere non solo in serie A ma anche in Champions League con cinque vittorie di fila nel girone di qualificazione e il primo posto in cassaforte o quasi.

I partenopei giocano un calcio bello ma anche pratico come ha dimostrato la gara con l’Udinese (due occasioni e due gol nei primi 45’). La perdita di alcuni senatori ha fatto bene allo spogliatoio e Spalletti ha un gruppo che lo segue in tutto e per tutto.

Tra i pali, nel 4-2-3-1, abbiamo messo Gianluca Vicario. Le origini udinesi, lo diciamo a scanso di equivoci, non c’entrano. Semplicemente l’estremo difensore dell’Empoli è stato il più bravo per rendimento. Alcuni suoi interventi, poi, hanno avuto davvero dell’eccezionale.

La difesa l’abbiamo schierata con quattro giocatori. Sugli esterni abbiamo schierato Di Lorenzo e Dimarco titolari nelle ultime gare dell’Italia. Il napoletano, che si era già messo in luce all’Europeo, oggi è una certezza in quel ruolo. Lo stesso discorso vale per l’interista. Inzaghi ci ha messo un po’ a capirlo, usandolo all’inizio più come centrale di sinistra nella difesa a tre. Il milanese si esprime meglio a tutta fascia e non disdegna la conclusione in porta come confermano le tre segnature.

Al centro del reparto arretrato non potevamo non scegliere Kim: il coreano ha steccato una sola gara, l’ultima con l’Udinese, per il resto è stato una spanna sopra tutti. Al suo fianco gli abbiamo messo Becao: con lui la difesa dell’Udinese è una cosa, senza un’altra. Se ne sono accorti un po’ tutti in Italia (lo vogliono Inter, Napoli e Torino) e in Premier (Tottenham ed Everton).

Capitolo centrocampo. Usando il 4-2-3-1 non potevamo non optare per la coppia in mediana due giocatori di Napoli e Milan che si schierano proprio con questo assetto: uno è Lobotka, il giocatore meno appariscente ma più utile del collettivo partenopeo, l’altro è Tonali il calciatore italiano che negli ultimi dodici mesi ha forse fatto il maggiore salto di qualità. Il rossonero forse segna ancora poco (un centro a Verona), ma tra campionato ed Europa ha messo assieme cinque assist.

E veniamo ai tre giocatori offensivi piazzati dietro l’unica punta. È sotto gli occhi di tutti che il milanista Leao e il napoletano Kvaratskhelia, sono gli esterni d’attacco migliori della serie A. Entrambi agiscono sulla corsia mancina e quindi pur di non rinunciare a uno dei due abbiamo spostato il portoghese a destra dove ogni tanto Pioli lo ha pure messo.

L’impatto del georgiano con il nostro campionato è stato impressionante: 6 gol e 7 assist in dodici partite, 2 reti e tre passaggi vincenti in Champions League. Nessuno straniero in tempi recenti era stato capace di inserirsi con tanta rapidità.

Leao, per esempio, al primo anno al Milan, giocava e non giocava, oggi senza di lui il Diavolo fa più fatica. Anche lui, come “Kvara” ha firmato 6 reti, gli assist sono due in meno (5). In Champions un gol e 5 assist.

A completare il terzetto di trequartisti c’è Milinkovic Savic che potrebbe giocare anche mezzala trasformando questo 4-2-3-1 in un 4-3-3.

Per una squadra così importante non poteva mancare un centravanti all’altezza della situazione. I numeri dicono che l’attaccante migliore della serie A è Osimhen, il quinto giocatore della squadra, il Napoli, che sta dominando il campionato. Il nigeriano ha saltato quattro partite per infortunio, ma da quando è rientrato si è dimostrato una macchina da gol: ne ha segnati 9 in 11 partite.

Sotto la gestione di Spalletti, Osimhen si è completato e la sua quotazione la prossima estate, se il rendimento continuerà ad essere questo, è destinata a lievitare.

Pensierino finale. Nell’undici iniziale c’è solo un calciatore dell’Udinese. In un ipotetico undici di riserva ce ne potrebbero stare altri due: Walace a centrocampo e Deulofeu in attacco. E in panchina, come alternativa a Spalletti, l’allenatore più meritevole è sicuramente Sottil. —

