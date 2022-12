l’intervista

L’Aurora compie 100 anni, tra i suoi campioni c’è anche Simone Scuffet: «È la mia squadra del cuore»

Per l’ex portiere dell’Udinese e attuale guardiano dei pali del Cluj, seconda forza in Romania, il suo arrivo al professionismo è passato anche per quella commistione di valori, umanità e sacrifici che si fondono nel mondo dilettantistico che sarà celebrato lunedì nella festa per i Nostri 11