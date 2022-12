Volley, in regione nasce Cfvg: un progetto rivolto ai giovani

Un nuovo progetto di aggregazione fra società con l’obiettivo di dare impulso alla pallavolo giovanile regionale. Si tratta di Cfvg, acronimo di Centro di formazione volley giovanile che è stato ideato dalla società Chions Fiume Volley e sta coinvolgendo, oltre ai club del pordenonese che già collaborano con il sodalizio, anche realtà della provincia di Udine e dell’area isontina.

«È una grande iniziativa – racconta Enrico Lucchesi, che fa parte da quest’anno del direttivo del Chions Fiume ed è il responsabile del progetto – che ha come obiettivo quello di condividere con le società che aderiranno un percorso di crescita tecnica degli allenatori, di mettere in rete le esperienze dirigenziali maturate e di creare una collaborazione nella crescita delle atlete dei diversi vivai. Si tratta di un’idea che avevo da diversi anni e che ha trovato terreno fertile a Chions, dove ho visto grande entusiasmo e voglia di mettersi in gioco, due elementi a mio avviso imprescindibili. Non solo – continua –, ho trovato anche una gestione delle squadre molto professionale sotto diversi punti di vista. Credo che anche questo aspetto possa essere trasferito, così come il bagaglio di relazioni e scambi di competenze che il club ha con i sodalizi più importanti d’Italia».

Un progetto che ha, nel nome stesso, un manifesto di intenti. «Ho pensato a Cfvg – precisa Lucchesi – perché oltre a essere l’acronimo di Centro di formazione volley giovanile, contiene sia la sigla del Chions Fiume società capofila sia quello del Friuli Venezia Giulia. In questo periodo stiamo coinvolgendo diverse società della regione, fra cui quattro della provincia di Udine che ufficializzeremo in un secondo momento, cui si aggiungeranno altre due o tre realtà della zona isontina e giuliana. Vogliamo creare un modello sportivo esclusivo per ottimizzare le performance di allenatori, atlete e dirigenti».

La condizione primaria per partecipare, come club, è quella di avere un focus sul settore giovanile a 360°. Alla guida tecnica di Cfvg ci sarà Luca Pieragnoli, già d.t. del Chions Fiume, che seguirà in prima persona la formazione degli allenatori e delle allenatrici delle società collaboranti sia con lezioni sia teori che pratiche. «Luca – sottolinea Lucchesi – è la persona più indicata per questo tipo di lavoro perché ha una grandissima esperienza, fa parte da anni dello staff della nazionale italiana ed è abituato a fare formazione. Di fatto siamo già pronti a iniziare: non appena gli accordi verranno firmati coach Pieragnoli comincerà il percorso formativo e verranno organizzati allenamenti specifici che vedranno, ad esempio, gli allenatori “scambiarsi” le squadre».