Apu, coach Vitucci da Brindisi garantisce su Gaspardo e per Gentile usa parole al miele: «Grande giocatore e persona»

L’Apu e Brindisi, storie che s’intrecciano. Sabato 17 dicembre i bianconeri si mettono in viaggio per la Puglia e saranno ospiti della squadra brindisina per un allenamento al PalaPentassuglia.

Un impianto dove pochi mesi fa giocavano da compagni di squadra Raphael Gaspardo e Alessandro Gentile. E allora chi meglio di “Frank” Vitucci, coach dei pugliesi in serie A per fotografare le due ali che presto si ritroveranno a duettare al Carnera?

Vitucci, oltre trent’anni di carriera (iniziata alla Reyer come vice del “paron” Zorzi), alza il pollice per la scelta di mercato di Udine.

Vitucci, iniziamo da Gaspardo. Come mai sta faticando all’Apu?

«Sinceramente mi dispiace per Raphael, però non sono in grado di giudicare da fuori. Forse attorno a lui ci sono aspettative molto alte, c’è da convivere con una certa pressione. Credo, però, che lui saprà riscattarsi. È un ragazzo che ha l’ambizione di dimostrare quanto vale».

L’Apu ha appena preso Alessandro Gentile. Che ne dice?

«È un gran colpo di mercato, non c’è dubbio. In serie A2 può essere un autentico crac per il campionato. Per Udine è un’ottima aggiunta a un team già competitivo. Sono molto contento, inoltre, del fatto che torni a giocare dopo la brutta disavventura estiva».

Qualcuno storce il naso dicendo che non è uomo che fa spogliatoio.

«Chiacchiere da bar. Gentile è un bravo ragazzo, con noi è stato super per atteggiamento e disponibilità. Non ci sarà nessun problema di gestione per l’Apu».

Gentile e Gaspardo possono coesistere?

«Questa è una domanda che andrebbe fatta al coach. L’anno scorso a Brindisi e in precedenza a Treviso nelle giovanili hanno già giocato assieme, quindi perché no?

Gentile è un giocatore che può ricoprire più ruoli, Gaspardo anche può ricoprirne un paio. Boniciolli non ha bisogno di consigli, saprà utilizzarli al meglio».

A proposito di Boniciolli: la sua posizione non è molto salda a Udine.

«Niente di nuovo, noi allenatori siamo sempre in discussione. Come lo yogurt, non abbiamo una data di scadenza. Se vinciamo ci esaltano, se perdiamo ci criticano: succede a Milano, a Brindisi e anche a Udine.

All’Apu ci sono grandi aspettative, ma Boniciolli sa quello che sta facendo. È esperto, istrionico quanto basta, saprà cambiare rotta».