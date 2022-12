Gesteco, Clarke è stregato da Cividale: «Qui c’è un ambiente fantastico»

Il dono di Natale più bello? Per Rotnei Clarke quello ricevuto a inizio settimana, con l’arrivo della sua famiglia in Friuli.

La moglie Patricia e i tre figli hanno infatti lasciato l’Arkansas per raggiungere il papà cestista in questa nuova avventura oltreoceano. La decima nella carriera dell’esperta point guard statunitense.

Giramondo della palla a spicchi, ora il neo gialloblu opera al servizio di coach Pillastrini. La sua missione? Regalare gioie al tifo ducale. Non ha slitta né renne, ma un sacco di punti nelle mani. Chiamatelo Santa Cla…rke.

Via social è stato piacevole seguire il suo ricongiungimento al resto della famiglia: quanto conta per lei la loro vicinanza?

«Poter avere di nuovo al mio fianco mia moglie, i miei figli è davvero un'emozione grande. Sono la cosa che conta di più al mondo per me. Sento di non essere me stesso quando non sono con loro e, ora che sono qui, sento di avere una dose di energia extra».

Ha avuto modo di preparare i suoi cari alla nuova realtà?

«Ho parlato loro molto di Cividale. In dieci anni da professionista non mi sono mai sentito così ben accolto come in questa realtà. Star qua è bellissimo: società, tifosi e compagni contribuiscono tutti a farmi sentire a mio agio.

Alla mia famiglia ho detto questo: adoro questo territorio e so che godremo davvero di questo tempo insieme qui. Io, ovviamente, sono in primis concentrato sul mio lavoro, sull’aiutare la squadra a vincere.

Da questo punto di vista, posso dire con tutto il cuore che al momento non vorrei giocare da nessun’altra parte al mondo».

Dal suo arrivo, sta lavorando parecchio per rimettersi in pari con i compagni. A fatica come siamo messi?

«Gli ultimi giorni sono stati belli tosti, abbiamo avuto una serie di partite piuttosto intensa. A livello fisico, sono un pochino stanco: ma è normale, avendo passato diverse settimane senza giocare, pur essendomi allenato per conto mio a casa».

L’intesa con i compagni, invece, a che punto è?

«Sento di aver già sviluppato una bella chimica con tutti. Sono persone fantastiche, grazie a loro è stato facile passare dal lavoro svolto da solo alle partite vere e proprie, dentro una squadra».

Che rapporto si sta creando con coach Pillastrini?

«È un grande allenatore. Mi trovo benissimo, con lui e col resto dello staff. Sono qui da poco ma è facile fare fatica quando a seguirti c’è gente così. Dal mio canto, io cerco di fare qualsiasi cosa mi venga richiesta. Non sono un tipo egoista, voglio aiutare la squadra in qualsiasi modo possibile».

Quali obiettivi si pone, dunque, da qui alla fine dell’anno?

«Non sono soddisfatto di quel che ho fatto sinora. Ma so che continuerò a migliorare, col duro lavoro. I prossimi due incontri saranno super importanti.

Il nostro obiettivo è continuare a vincere, pensando a una gara per volta. Questo per tuffarci con entusiasmo nel nuovo anno e, perché no, puntare poi a qualificarci per i play-off».