L’Albinoleffe è l’avversario giusto per il Pordenone che deve vincere

Non poteva esserci avversario migliore dell’AlbinoLeffe sulla strada di un Pordenone che, dopo quattro gare di digiuno, deve ritrovare la vittoria.

A dirlo è la storia, decisamente a favore dei ramarri negli scontri con i bergamaschi. Tra il 2015 e il 2019, vale a dire gli anni in cui sono giocate le 11 sfide con i blucelesti, la formazione friulana non ha mai perso, ottenendo 7 vittorie e 4 pareggi (sempre in serie C).

Tradizione decisamente favorevole, per un gruppo che sabato 17 dicembre (il via alle 14.30 a Zanica) va a fare visita all’undici di Giuseppe Biava – allenatore nonché ex giocatore simbolo di Bergamo, nome arcinoto del calcio italiano, ne parliamo a lato – nell’ultima sfida del girone d’andata. Per il titolo d’inverno c’è ancora una speranza, ma bisogna vincere.

Curiosità vuole che, il primo match con l’AlbinoLeffe, valesse anch’esso come ultimo round della prima manche del girone A di serie C.

Era il 6 gennaio 2015: allora mister Fabio Rossitto colse a Bergamo la prima vittoria della sua seconda esperienza tra i ramarri. Finì 4-2 grazie ai gol di Fissore, Maccan, Maracchi e Migliorini. La squadra era ultima in classifica e quel blitz riaccese la speranza.

E al termine di quel campionato, nella giornata conclusiva, il Pordenone superò nuovamente i bergamaschi al Bottecchia: finì 1-0 con una rete di Maracchi e i neroverdi grazie a quei tre punti centrarono i playout (poi persi).

Significativa anche la terza affermazione, datata 13 settembre 2015: l’1-0, arrivato in virtù di un gol di De Cenco, valse alla seconda giornata di campionato il primo successo di Bruno Tedino sulla panchina del Pordenone.

Al ritorno, il 23 gennaio 2016, una vittoria pirotecnica, un 3-0 firmato dai centri di Filippini e Strizzolo e dalla straordinaria rete da metà campo di Cattaneo.

Le altre tre affermazioni si riferiscono tutte alla stagione 2018-2019, conclusa con la vittoria del campionato di serie C.

La prima si verificò in coppa Italia il 29 luglio: 1-0 a Bergamo con gol di Bombagi. Prima sfida ufficiale dell’annata agonistica e primo successo di Attilio Tesser da mister neroverde.

In campionato da ricordare il 2-1 del 23 settembre sempre all’Atleti Azzurri d’Italia (Magnaghi, Candellone) e l’1-0 del 19 gennaio 2019 al Bottecchia con gol su rigore di Berrettoni. Questo l’ultimo scontro tra le due formazioni.

Tra la prima e la seconda serie di successi, i quattro pareggi delle stagioni 2016-2017 (0-0 a Pordenone, 1-1 a Bergamo) e 2017-2018 (1-1 all’Atleti Azzurri d’Italia e 0-0 al velodromo).

La sfida torna ed è chiaro che, a società e tifosi, nella mente riaffiorano i ricordi di quei risultati, di quelle annate e della fatica fatta per arrivare in serie B.

Un percorso che si vuole ripetere oggi e che, per forza, passa anche attraverso un successo da cogliere domani in quel di Zanica.