A Vicario il premio Messaggero Veneto Sport 2022

Nel ricco panorama di portieri friulani nati alla fine degli anni Novanta, Guglielmo Vicario era il nome meno noto e meno reclamizzato. Rispetto ad Alex Meret e Simone Scuffet, aveva giocato solo un anno nel settore giovanile dell’Udinese, precisamente con la Primavera, esattamente nella stagione ’13-’14.

Fino ad allora per lui, quella bianconera, era semplicemente la squadra per cui fare il tifo allo stadio Friuli, regolarmente frequentato da lui e suo papà Michele nel settore della tribuna centrale.

Ecco, a distanza di otto anni, l’ultimo è diventato il primo. Sì perché Guglielmo ha vinto il premio Messaggero Veneto Sport, giunto alla seconda edizione, e quest’anno abbinato ai Nostri 11 del calcio dilettanti.

Sui 42 votanti della redazione del nostro giornale, collaboratori compresi, l’attuale estremo difensore dell’Empoli ha ottenuto una sorta di plebiscito con trenta voti.

Il premio Messaggero Sport a Vicario, talento e umanità. E che sfida con Giada Rossi Antonio Simeoli 17 Dicembre 2022 Il sondaggioAntonio Simeoli

Guglielmo succede così a Jonathan Milan. Entrambi sono del segno della bilancia essendo nati il 1º ottobre il ciclista e il 7 ottobre il calciatore. Lo scorso anno, grazie al trionfo dell’Olimpiade e al titolo mondiale nell’inseguimento a squadre e all’argento individuale, il buiese aveva vinto per distacco.

Quest’anno, complice anche l’assenza di grandi manifestazioni (Mondiale di calcio a parte dove l’Italia è maldestramente assente) ci si immaginava una “gara” molto più equilibrata e invece come dodici mesi fa non c’è stata partita.

Sarà per la serietà molto friulana che esibisce sia in campo quando vola da un palo all’altro, sia nei comportamenti e nelle parole all’esterno del campo di gioco, sta di fatto che Vicario ha conquistato la larga maggioranza della redazione del Mv.

Udinese purosangue, figlio unico di papà Michele e mamma Monica, Vicario prima di approdare all’Udinese ha girato le squadre più importanti della città. La prima è stata il Bearzi, quella del quartiere in cui è nato, poi ecco le esperienze al Donatello e all’Ancona.

Dopo la breve parentesi all’Udinese viene dirottato al Fontanafredda dove gioca la sua prima stagione nei “grandi”. Lo nota il Venezia che lo porta in laguna dove resterà per quattro anni.

Vive il doppio salto dalla serie D alla serie B e poi incontra Walter Zenga, il primo allenatore che gli concede totale fiducia assegnandogli la maglia da titolare.

È la svolta. Lo acquista il Cagliari, che lo manda in prestito per una stagione a Perugia. Dodici mesi dopo rientra in Sardegna dove gli viene affidato il ruolo di vice-Cragno. Siamo nella stagione ’20-’21 e Guglielmo fa in tempo a esordire in serie A a San Siro, non esattamente uno stadio qualunque. L’Inter batte 1-0 il Cagliari, ma lui è il migliore in campo dei sardi. È il 21 aprile.

In estate passa in prestito all’Empoli, che gli offre una maglia da titolare: è la svolta. Gioca tutte e 38 le partite e i toscani si salvano. Per rendimento si dimostra uno dei portieri più continui, il tecnico Andreazzoli ne parla in termini entusiastici. Zanetti, che gli succede in panchina, non può che essere altrettanto soddisfatto.

Le sue parate in queste prime quindici giornate di campionato sono da copertina. Non a caso arriva anche la prima chiamata in azzurro, lui che rispetto a Meret e Scuffet, le nazionali giovanili non le aveva nemmeno annusate.

Ecco, il percorso non si è completato, anzi, c’è ancora tutta una carriera davanti a lui in cui migliorare, ma ormai la strada è segnata. E il premio Messaggero Veneto Sport, che lo indica come il re friulano del 2022, è un altro piccolo tassello verso la gloria sportiva.