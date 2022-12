Dai, Pordenone, sbloccati e recupera i punti perduti

Il titolo d’inverno, se mai dovesse arrivare, sarà una cosa in più. Ciò che conta sabato 17 dicembre, nell’ultima giornata del girone d’andata, è soprattutto un aspetto: tornare a vincere.

Il Pordenone, impegnato a Zanica con l’Albinoleffe, punta a quel successo che manca da quasi un mese. Era il 19 novembre quando i ramarri superarono in casa il Novara nel 14° turno del girone di serie C. Da allora solo tre punti in quattro gare, nonché la perdita del primato in classifica.

E dal vantaggio di cinque lunghezze sulle inseguitrici, i ramarri sono passati ad avere un ritardo di due punti dalla vetta: bisogna recuperare il tempo perduto.

Ne è ben consapevole il tecnico Domenico Di Carlo. «Ci manca qualche risultato, da riprendere dalla trasferta con l’Albinoleffe – ha detto –. I primi bilanci li stilo dopo la partita di sabato, ma è chiaro che si può fare meglio.

La prestazione con il Vicenza ci ha dato maggiore consapevolezza dei nostri mezzi, dobbiamo però essere più concentrati. Serve la massima determinazione per vincere».

Il Pordenone ha effettivamente regalato più di qualche punto per colpa di alcune disattenzioni difensive. E specialmente il reparto arretrato, dopo la serie di quattro successivi consecutivi, è risultato troppo superficiale, pagando coi risultati questo atteggiamento.

Serve per forza cambiare marcia e va da sé che tornare ai tre punti è l’obiettivo minimo della sfida odierna. Una gara da disputare con un avversario in salute (due affermazioni nelle ultime tre uscite), ma con cui i friulani non hanno mai perso in C (sette vittorie e quattro pareggi).

Al titolo d’inverno, eventualmente, si guarderà dopo il 90’. Perché per conquistarlo, oltre ai tre punti a Zanica, Feralpisalò e Pro Sesto, le capolista, impegnate nello scontro diretto, devono pareggiare; Vicenza e Lecco, seconde, impegnate rispettivamente con Piacenza e Pro Vercelli, non devono vincere.

Per quanto riguarda la formazione, con i bergamaschi Di Carlo non avrà a disposizione Pinato, out per un turno di squalifica, nonché Bassoli, fuori per problemi muscolari. Sempre fuori i lungodegenti Andreoni e Magnaghi.

Dato per scontato l’utilizzo del 4-3-1-2, nonché del pacchetto difensivo visto con il Vicenza, in mezzo al campo il mister riporterà dal 1’ Torrasi (in panchina con il “Lane”) al posto di Pinato. Deli va verso la conferma come trequartista, mentre davanti è probabile la chance dall’inizio di Palombi al fianco di Candellone.

Il primo è il grande rimpianto della prima parte di stagione dei neroverdi. Stella della campagna acquisti, per colpa di un infortunio è sceso in campo solo in poche occasioni. Sabato può segnare il suo primo gol col Pordenone e regalare una grande gioia a Di Carlo e a tutta la squadra.