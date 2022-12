La difesa balla e l’attacco non punge, l’Udinese si vede solo a tratti: al Friuli passa l’Athletic Bilbao

UDINE. Temperatura atmosferica percepita 1 grado, temperatura agonistica sotto lo zero per tutto il primo tempo: per scaldare un po’ l’amichevole di sabato 17 dicembre allo stadio Friuli c’è voluta la ripresa, non solo per merito del gol dell’Athletic Bilbao che ha deciso la sfida, ma anche per le ripartenze mandate in scena dall’Udinese che avrebbero potuto sbloccare il risultato e che sono il vero marchio di fabbrica della squadra di Sottil che, tuttavia, non è riuscita a “bucare” la porta dei baschi, anche per merito di Unai Simon, il portiere titolare della Spagna reduce dal Mondiale che proprio a Udine ha riassaggiato l’erba del Vecchio Continente nella ripresa, chiudendo lo spiraglio giusto ad Arslan, il migliore dei bianconeri (per l’occasione di giallo vestiti) prima di lasciare spazio a Jajalo.

Colpa di un contatto di gioco che ha consigliato prudenza a Sottil che, dopo aver sostituito un Lovric piuttosto “sbalestrato” con Samardzic nell’intervallo, ha tolto dal campo e dalla fascia destra anche Pereyra per proporre Ehizibue, mentre sull’altra fascia un Embosele a due facce (volenteroso ma ancora troppo ingenuo tatticamente) è stato sostituito da Buta.

Come si può notare dai nomi, Sottil non ha voluto rischiare i giocatori in ripresa, dopo gli infortuni: Udogie e Makengo, dunque, non si sono neppure accomodati sulla panchina del Friuli, mentre Ebosse, il camerunese reduce a sua volta dall’avventura in Qatar ha cominciato da titolare per poi essere rilevato da Nuytinck, il primo degli acciaccati sulla strada del pieno recupero. Gli altri dovrebbero ricomparire entro una settimana, presumibilmente dopo il test casalingo con il Lecce del 23 dicembre, prima dell’ultima “prova” in vista del campionato, quella del 29 a Cremona. E sono due pezzi da novanta come Gerard Deulofeu e Rodrigo Becao.

Con queste premesse, lo 0-1 che segue un’altra sconfitta nell’amichevole con il West Ham e il pareggino con gli sloveni del Tabor che ha aperto le “ostilità” durante questa sosta, non è un risultato allarmante, anche se sono tanti i particolari che lasciano perplessi.

Gli errori banali sono stati troppi. Negli appoggi sulle fasce, per esempio. O nelle conclusioni, visto che Beto ha sulla coscienza almeno un golletto (diagonale murato da Vivian dopo una combinazione che l’ha portato nell’area avversaria), abbonandogli il suggerimento in profondità di Pereyra che già nel primo tempo avrebbe potuto finire nel sacco dei baschi.

Dall’altra parte c’è stata comunque un bel po’ di qualità, non si pensi che l’Athletic non abbia giocato e messo in azione Silvestri con almeno due interventi decisivi. I fratelli Williams hanno pure loro ripreso confidenza con l’Europa dopo la Coppa del Mondo: Nico con i suoi guizzi (da trequartista esterno nel 4-2-3-1) di Valverde fin dal primo minuto, Inaki segnando il gol dopo una sbavatura evidente del baby azzurro Simone Pafundi che ha regalato a “nonno” Raul Garcia il pallone per la ripartenza che ha matato l’Udinese, un’azione in velocità conclusa dal Williams numero 9 con un diagonale rasoterra sul quale “Brambo” Nuytinck non è riuscito ad arrivare per la chiusura, mettendo in luce quella lentezza che sta facendo meditare gli ai piani alti si sta occupando del mercato. —

UDINESE – ATHLETIC BILBAO 0 – 1

UDINESE (3-5-2) Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse (15'st Nuytinck); Pereyra (15'st Ehizibue), Lovric (1'st Samardzic), Walace, Arslan (15'st Jajalo), Ebosele (27'st Buta); Beto (40'st Pafundi), Success (27'st Nestorovski). All. Sottil.

ATHLETIC BILBAO (4-2-3-1) Aguirrezabala (1'st Simon); Capa, Paredes, Vivian, Lekue (31'st Alvarez); Vencedor (38'st Gerenabarrena), Garcia (38'st Vesga); Nico Williams (18'st Garcia), Morcillo (38'st Cabo), Munain (18'st Inaki Williams); Villalibre (31'st Zarriaga). All. Valverde.

Arbitro Ayroldi di Molfetta.

Marcatore Nella ripresa, all’41’ Inaki Williams.