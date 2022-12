Il premio Messaggero Sport a Vicario, talento e umanità. E che sfida con Giada Rossi

A casa di Monica e Michele, i genitori di “Batman” Guglielmo, c’è un piccolo oggetto che un tifoso del figlio, all’epoca portiere del Venezia, aveva loro donato. La dedica è tutta un programma: “Se fasso ’naltro fio lo ciamo Guglielmovicario. Tuto tacà”.

Udine e Venezia distano poco più di cento chilometri, suvvia, non serve la traduzione. Orgoglio dei genitori a pacchi. Ma è solo uno dei tanti attestati di stima ricevuti da Vicario in questa carriera di calciatore passata anche nelle squadre dilettantistiche (Fontanafredda), sbocciata in laguna, esplosa a Empoli e che, è questo il bello della vicenda, crediamo debba ancora entrare nella parte più importante.

Vicario talento rafforzato con umiltà, passione e convinzione. E umanità. La storia che ha visto protagonista la famiglia Vicario in primavera non è un motivo secondario per cui il portiere udinese ha vinto la seconda edizione del premio Messaggero Sport che riceverà domenica sera, a Remanzacco, nel corso della festa dei Nostri 11 del Messaggero Veneto.

Nella sua casa di famiglia vivono ancora la signora Hanna e il figlioletto Milan, scappati, come tanti, dalla furia dei russi in Ucraina. Il bimbo gioca nella scuola calcio del Bearzi, proprio dove Guglielmo aveva iniziato, ed è il primo tifoso del portierone dell’Empoli ora anche nel giro azzurro.

Che bella la sfida a colpi di voti della nostra redazione tra lui e Giada Rossi, un’altra regina dello sport friulano, capace di fare faville ai Mondiali di tennistavolo paralimpico, ma soprattutto di mostrare al mondo come a qualsiasi disavventura della vita è possibile reagire quando il talento, ma soprattutto il carattere e la tenacia ti fanno compagnia. Alla prossima votazione, da queste parti i campioni e le loro storie non mancano. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA