La squadra dell’anno è la Gesteco Cividale, ma che rivale la Cda. Poi Italvolley e Ganna

Dalle gambe di Jonathan Milan alle mani di Guglielmo Vicario. Il premio allo sportivo dell’anno istituito nel dicembre 2021 dal Messaggero Veneto passa da Buja a Udine.

Come dodici mesi fa abbiamo lanciato un sondaggio nelle nostre redazioni di Udine e Pordenone, coinvolgendo anche i più assidui collaboratori dello sport chiedendo quali sono stati lo sportivo friulano e la squadra friulana del 2022 allargando poi l’obiettivo al panorama nazionale.

Ebbene, in tre circostanze su quattro non c’è stata storia. Guglielmo Vicario, portiere in forza all’Empoli, ha vinto con 30 preferenze su 42, Filippo Ganna, nuovo recorman dell’ora ha distanziato nettamente il fuoriclasse del nuoto azzurro Gregorio Paltrinieri (22 citazioni contro 6) e l’Italia maschile di pallavolo ha schiantato il Milan campione d’Italia (25 voti contro 9).

L’unica “gara” dall’esito incerto è stata quella che ha visto la Gesteco Cividale imporsi 15-9 sulla rivelazione Cda Talmassons, la squadra di volley femminile di serie A2 che è arrivata fino alla semifinale play-off per salire in serie A e che anche in questa nuova stagione è partita bene occupando la terza piazza alla pari dell’altra squadra friulana, l’Itas Martignacco.

NUMERO 1

Ma torniamo a Guglielmo Vicario che è stato votato un po’ da tutti: redazione di Udine, di Pordenone e collaboratori esterni. Il collega Pietro Oleotto lo ha voluto premiare «per la continuità di rendimento che gli ha permesso nel giro di un anno e mezzo di conquistare anche la Nazionale».

Mattia Pertoldi aggiunge: «Molte partite l’Empoli le ha vinte grazie alle parate di Vicario. Spesso i suoi sono stati interventi decisivi e anche complicati». Giada Rossi, fresca campionessa del Mondo paralimpica di tennistavolo a Granada, è stata votata da Daniela Larocca, che particolare impossibile da trascurare, ha votato in tutte e quattro le domande una sportiva donna o una squadra femminile: «Questo perché – spiega – spesso in Italia lo sport in rosa viene ancora trascurato. Eppure abbiamo grandi campionesse. Ho votato Paola Egonu perché ha vinto tutto con il club e anche con la Nazionale ha fatto grandi cose, eppure c’è chi l’ha criticata».

TESTA A TESTA

Durante lo spoglio delle schede c’era la sensazione che Gesteco Cividale e Cda Talmassons si giocassero il primato al fotofinish. Invece alla fine tra le due squadre c’è stato un margine di sei voti.

«Ho scelto la Gesteco perché nello sport non è mai facile vincere, ancor di meno per una società nata appena due anni e mezzo fa e che tra l’altro si sta riconfermando su buoni livelli anche in A2», spiega Stefano Martorano.

«Ho scelto la Cda Talmassons perché è una piccola realtà che nel tempo continua a migliorare», dice Maurizio Cescon. Ha vinto la Coppa Italia l’Apu Old Wild West, vincitrice nel 2021 come miglior team, che raccoglie quattro preferenze, una meno dell’Udinese, ma il successo evidentemente è stato annacquato dalla mancata promozione in A».

CAMPIONI DEL MONDO

L’Italia di volley maschile che ha portato a casa il titolo mondiale domina la scena per quanto riguarda le squadre a livello nazionale: «Questi ragazzi ci hanno fatto emozionare a fine estate – dice Anna Buttazzoni –, era inevitabile scegliere loro».

Non è un caso che il ct Fefè De Giorgi abbia raccolto qualche voto anche come sportivo italiano dell’anno per quello che è riuscito a costruire in un paio di anni di lavoro.

Chi ha votato il Milan campione d’Italia forse si è fatto trascinare un po’ dal tifo, anche se l’impresa di Ibrahimovic e compagni è stata comunque notevole: «Il Diavolo non era la squadra più forte, anche per questo mi è sembrato giusto premiarlo», il pensiero di Antonio Bacci che viene condiviso da Marco Ceci: «Pioli ha fatto un capolavoro, Theo Hernandez e Leao sono stati i trascinatori della squadra rossonera».

L’UOMO DEI RECORD

Filippo Ganna, che nell’arco di sei giorni si è laureato campione del mondo nell’inseguimento e ha centrato il record dell’ora (56,792, il nuovo limite), ha vinto con un margine forse troppo ampio su Gregorio Paltrinieri, l’uomo che ha riscritto la storia del nuoto azzurro.

«Quello che ha fatto Ganna resterà nella storia», dice l’esperto di ciclismo Antonio Simeoli. «Paltrinieri – sottolinea Alberto Lauber – ha vinto in estate i Mondiali a Budapest e si è ripetuto adesso nella vasca corta a Melbourne, la sua continuità va premiata».

Da sottolineare i due voti presi da Paolo Banchero, talento italo-americano che a vent’anni si è ritagliato da esordiente un ruolo da protagonista nell’Nba. Lo hanno votato Michele Fontana e Luana De Francisco. Le colleghe pordenonesi Martina Milia e Valentina Voi amano il tennis: una ha scelto Lorenzo Musetti, l’altra Jannik Sinner.