Lisa Vittozzi sempre più in forma: in Francia è seconda nell’inseguimento

ANNECY. SuperVittozzi. La carabina maestra di Plodn, ha ottenuto sabato 17 dicembre uno splendido argento nell’inseguimento di Annecy /Le Grand Bornand (Francia). «Tornare al livello di prima – l’entusiasmo di Lisa a fine gara – è una grande soddisfazione. Spero di continuare bene per lottare il più a lungo possibile per il primo posto. Adesso mi ritrovo al secondo posto in classifica e rappresenta un momento importante per quanto lavoro c’è dietro e per le batoste che ho preso».

La sappadina partita dal sesto posto ereditato dalla sprint, con i due errori della seconda serie e un ottimo tiro sugli sci, ha potuto chiudere a 20” dalla vincitrice Elvira Oeberg. Pare proprio che la friulana abbia trovato la giusta carburazione: 9 gare e 4 podi, di cui 3 individuali.

I numeri della felicità, che riportano Lisa di nuovo in auge e le restituiscono il sorriso. «Il secondo poligono mi è costato purtroppo la vittoria – il resoconto della carabiniera sulla pursuit di ieri - quei due errori non ci stavano, però ho cercato di tenere duro e arrivare ai successivi, per raggiungere il podio che rappresentava l’obiettivo della vigilia. La mia forma sugli sci è molto buona e mi ha permesso di rimanere davanti. Domenica (ndr) chiudiamo la trasferta francese con una mass start, cercherò di rimanere ancora al top, bisogna essere concentrati, perchè è sempre importante rimanere davanti e prendere punti, poi faremo le somme alla fine».

La classifica generale vede ancora in testa Simon a 396 punti, Lisa seconda a 357 e terza Oeberg con 345. Al via domenica 18 dicembre, alle 14.15, la mass start 60, con la 12.5 km femminile. —

