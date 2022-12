Udinese, un altro test internazionale: al Friuli c’è l’Athletic Bilbao

E tre. Dopo gli sloveni del Tabor, dopo gli inglesi del West Ham, ecco gli spagnoli dell’Athletic Bilbao. Anzi, i baschi. L’Europa passerà dallo stadio Friuli anche sabato 17 dicembre (fischio d’inizio alle 20, diretta anche sulla piattaforma straming di Dazn), quasi un ripasso mentale per quello che sarà l’obiettivo che l’Udinese si è guadagnata nel corso delle prime 15 giornate di campionato e che cercherà di tenere in vita dopo la pausa per il Mondiale che si esaurirà il 4 gennaio, quando da queste parti arriverà l’Empoli di Guglielmo Vicario per la ripresa del campionato.

Parte dunque una sorta di volata, considerando che nel giro di 18 giorni l’Udinese disputerà tre amichevoli, visto che dopo l’Athletic Bilbao i menù di fine anno proporrà anche il Lecce prima di Natale, venerdì 23 sempre al Friuli, e la Cremonese nella trasferta a porte chiuse allo stadio Zini, giovedì 29.

Insomma, si ritorna a giocare a ritmo ravvicinato per simulare gli impegni di campionato, tanto che proprio gli ultimi due test contro squadre di serie A sembrano fatti apposta per calare i bianconeri nella realtà di una stagione irreale, vista la lunghissima sosta invernale.

Ma l’obiettivo di Andrea Sottil è duplice: da una parte vuole gfar girare le gambe all’Udinese, dall’altra sta cercando di recuperare, passo dopo passo, tutti gli infortunati, si potrebbe dire quasi i lungodegenti, considerando che alcuni di questi sono alle prese con le “scorie” del campionato, con acciacchi che si sono registrati a cavallo tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre.

Sabato, dunque, dovrebbe rivedersi in campo Bram Nuytinck, per una difesa che resta ancora in attesa di Rodrigo Becao che sarà l’ultimo a rientrare, probabilmente nell’ultimo test del 2022. A disposizione anche l’unico “mondiale” bianconero, il camerunese Enzo Ebosse che, tuttavia, potrebbe anche non fare la propria apparizione sul rettangolo dei Rizzi, al pari di Destiny Udogie e Jean Victor Makengo che hanno ripreso la preparazione da pochi giorni e dovrebbero al massimo partire dalla panchina.

E là, tra le riserve, il tecnico di Venaria Real potrebbe destinare anche il “Tucu” Pereyra, alle prese con un programma “rigenerante”, e il talento di Lazar Samardzic. Sensazioni, visto che è difficile leggere i pensieri di Sottil tra assenze, recuperi (l’ultimo dovrebbe essere Deulofeu, fermato da un problema al ginocchio in quel di Napoli) e test ravvicinati con squadra di una certa consistenza. E a questo proposito bisogna segnalare che l’Athletic Bilbao è quarta nella Liga spagnola dopo Barça e due Real, Madrid e Sociedad.