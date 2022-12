Argentina “campeon”, anche gli ex bianconeri De Paul e Molina sul tetto del mondo

DOHA. L’Argentina di Messi, ma anche di De Paul e Molina è campione del mondo. Superata in finale la Francia al termine di una partita ricchissima di colpi di scena e che ha trovato il suo epilogo solo ai calci di rigore.

A dieci minuti dal 90’ l’Albiceleste conduceva 2-0 grazie alle reti della Pulce (su rigore) e Di Maria nel primo tempo. Chi si aspettava nella ripresa una reazione dei transalpini è rimasto deluso fino all’80’, appunto, quando Mbappè ha piazzato un uno-due micidiale. Sul secondo gol non impeccabile l’atteggiamento di Molina troppo passivo nell’uno-due tra il fuoriclasse francese e Thuram.

Si è così andati ai tempi supplementari è continuata la sfida tra Messi e Mbappè ancora a segno una volta a testa: 3-3 e via verso i calci di rigore dove il dio del calcio ha fatto pendere la bilancia a favore dell’Argentina. Giusto così perché nel momento psicologicamente più difficile per i sudamericani hanno saputo reagire. Nei 30’ di over time si è assistito a continui capovolgimenti di fronte: poteva segnare l’Argentina, poteva segnare la Francia.

C’è dunque uno spicchio di Udinese lassù in cima al mondo. I due ex bianconeri, oggi in forza all’Atletico Madrid, sono stati protagonisti della finale ma un po’ di tutto il percorso dell’Albiceleste in Qatar. Dopo la prima sconfitta con l’Arabia Saudita erano finiti nel mirino dei media argentini che li avevano definiti una sorta di flop da 50 milioni (questa più o meno la cifra spesa dal club spagnolo per strapparli all’Udinese). Poi pian piano l’Argentina ha cominciato a risalire la china: 2-0 il 26 novembre al Messico con i gol nel secondo tempo di Messi e Enzo Fernandez. A metà ripresa il risultato era ancora sullo 0-0, con un pari il Mondiale dell’Argentina sarebbe finito con largo anticipo. Poi è arrivato il successo con la Polonia, meno banale di quanto si possa pensare perché ha permesso a messi e compagni di vincere il girone ed evitare agli ottavi quella Francia che poi hanno trovato nella finalissima.

Ma è stato nelle gare a eliminazione diretta che De Paul e Molina hanno alzato il livello del loro gioco. Don Rodrigo in Nazionale è un tuttocampista, qualità e quantità in dosi eguali. Molina, nel quarto con l’Olanda, ha fatto praticamente l’attaccante esterno e infatti ha pure segnato il gol dell’1-0 (il suo primo in nazionale).

La gara con gli orange è simile alla finale: da 2-0 a 2-2, poi i supplementari e i rigori. La partita più “semplice” è stata la semifinale con la Croazia: 3-0 netto e inequivocabile.

Oggi Messi può dire di aver vinto un Mondiale come Maradona, sul paragone e il confronto tra i due non ci addentriamo. Piuttosto facciamo i complimenti a De Paul e Molina che hanno portato un pezzo di Udinese di ieri sul tetto del mondo.