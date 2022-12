Mea culpa Pordenone, quanto pesano tutte quelle rimonte subìte

PORDENONE. Se non è crisi, poco ci manca. Il Pordenone ha chiuso il girone d’andata confermando la flessione iniziata un mese fa. Il pareggio con l’Albinoleffe, subìto all’ultimo istante, ha fatto capire un’altra volta che a questa squadra manca qualcosa se vuole ambire alla serie B.

Al giro di boa i ramarri sono arrivati al quinto posto, a due lunghezze dalla vetta, ma dopo soli quattro punti ottenuti nelle ultime cinque partite. Nonostante un’ottima rosa, questo gruppo ancora non riesce a prendere in mano un campionato, quello del girone A di serie C, che mostra un livello mediocre.

Nessuna formazione ha brillato sinora, se non la Pro Sesto capolista: reduce da una salvezza risicata, con alla guida l’allenatore più giovane di tutto il panorama professionistico italiano (Andreoletti è nato nel 1989) e con in campo molti giovani, l’undici milanese è andato del tutto oltre le aspettative.

Il Pordenone dal canto suo ha buttato via nell’ultimo mese quanto di buono aveva seminato tra ottobre e novembre. Proprio dalla sfida con la Pro Sesto, disputata il 20 novembre, il gruppo di Domenico Di Carlo, non ha saputo mantenere il vantaggio lasciando per strada quattro vittorie: a Sesto San Giovanni era sull’1-0 ed è stato rimontato (poi il match è finito 2-2), con la Pro Patria e con il Vicenza si era portato prima sull’1-0 e poi sul 2-1 ed è stato riacciuffato. Infine con l’Albinoleffe aveva la sfida in mano al 92’, poi ha incassato il centro dell’1-1.

Morale: quattro punti conquistati anziché dodici potenziale. Un patrimonio perso. E se quelli con Pro Sesto e Vicenza sono pareggi che nell’arco di un torneo possono starci, in fondo le rivali sono due big, gridano dall’altro lato vendetta le “ics” con la Pro Patria e l’Albinoleffe. Peraltro le reti subite sono tutte figlie di disattenzioni generali e dei centrali difensivi. Bastava metterci soltanto qualcosa in più per vincere, essere al comando della classifica e guardare al girone di ritorno con tutt’altro approccio.

Invece il Pordenone è costretto a inseguire. La distanza non è siderale, in fondo sono solo due punti dalla coppia al comando, ma è sempre meglio stare davanti e dettare il ritmo. Essere, insomma, padroni del proprio destino. E se a Zanica, visto l’epilogo, il vento non è cambiato, tutti si aspettano che questo prenda un’altra direzione giovedì, quando a Lignano è attesa la Triestina per la prima partita del girone di ritorno. È vero che un derby nasconde sempre delle insidie, ma è altrettanto vero che i giuliani, al netto dell’ultimo successo con la Pergolettese, sono terzultimi con 15 punti e neppure Massimo Pavanel, ex di turno, li ha risollevati.

Non è contemplato altro risultato se non il successo. Chiudere l’anno senza una vittoria, per non dire con una sconfitta, sarebbe davvero grave oltre che deludente. —

