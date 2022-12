Un’Apu inguardabile affonda a Nardò ma va ai quarti di Coppa Italia grazie alla sconfitta di Cividale

UDINE. L’Old Wild West affonda miseramente a Nardò (Lecce) mentre l’Argentina diventa campione del Mondo di calcio. L’Apu dovrebbe regale un biglietto al Carnera a quegli eroi di tifosi che anche oggi, domenica 18 dicembre, si sono messi davanti al web a vedere quel disastro di partita perdendosi la finale del Mondiale e un abbonamento ai 4 del Settore D partiti prima dall’alba dal Friuli per tifare. Invece assistono a una figuraccia. Non inganni il risultato finale 89-77.

Parravicini, Poletti tre volte, la meteora all’Apu La Torre: Udine viene subito investita da una gragnuola di triple, un pugno in faccia da 13-4 che mette subito la partita in salita. Dov’è finita la squadra che fino a tre settimane fa in trasferta partiva a razzo? Inutile a Lecce il time-out di Finetti, ancora in panchina al posto di Boniciolli convalescente, Nardò domina una squadra spaesata. ,Che non difende né attacca, senza guida. Altre due triple, una montagna da scalare. Cantano gli eroici del Settore D, mentre La Torre da tre sente l’odore del sangue. Pellegrino che fa? Invece di tirare da sotto, dove sarebbe immarcabile, tira da fuori. Un coach lo prende e gli dice: o giochi da pivot o te ne stai in panchina. Nel microcosmo Apu non accade.

Mentre dall’album sgualcito delle sue figurine, il povero Finetti cerca di cogliere qualcosa di buono, Nardò continua con percentuali irreali. Il 29-21 di fine primo quarto è solo un fuoco di paglia. Quando nel secondo Smith, uno bravo, si sveglia per Udine è la fine. A nemmeno metà partita: pazzesco. La squadra che doveva uccidere il campionato – non l’abbiamo scritto noi l’hanno detto coach e società – si è squagliata in una palestrina di Lecce contro una squadra decente e nulla più.

Un bagno di umiltà? La vediamo dura da chi pensa che solo perché (lodevolmente) apre il portafoglio automatiche siano vittorie e scudo alle critiche. Divaghiamo perché l’Apu, è un insieme di giocatori, ognuno potenzialmente con la valigia in mano, senza una guida. Sembra essere su “Scherzi a parte” con l’idea di affidare a coach Boniciolli la ricostruzione con Gentile temiamo. Nel frattempo: metà partita 50-30, Udine massacrata in ogni statistica, anche a rimbalzo con i nani di Nardò, che, soli soletti, tirano un irreale 10 su 14 da tre.

Per fortuna almeno la Provvidenza scende in campo e consente ai (pochi) che hanno resistito a questa disfatta davanti al pc a guardarsi in tv almeno i rigori dell’Argentina Mondiale. Reazione? Macché, la ripresa è un pianto. Un’umiliazione, con l’Apu sotto anche di 30 punti.

Qualcuno in società ha ancora coraggio di guardare cosa fanno a Cividale? Dai. «Non posso vedere la gente uscire così delusa dal Carnera», aveva detto il presidente in settimana aprendo il portafoglio per Gentile. Si, presidente, Lei è un mecenate vero, appassionato, se non ci fosse a Udine non ci sarebbe un basket di livello.

Allora, le suggeriamo, intanto prenda un dirigente che faccia mercato e riparta da lì costruendo magari una squadra equilibrata, ponderata. Di figurine e gregari. Come fan tutti. Invece in settimana avevano detto ai giocatori: «Siete tutti sotto esame, meno l’allenatore». Ecco il risultato. Ben arrivato Gentile, il Pizzaballa (vi ricordate la figurina introvabile?) della A2. Altro giro, altro regalo. Ecco, quello immeritato arrivato ieri sera da Cividale grazie a Chiusi che segna da tre allo scadere e regala i quarti di Coppa all’Apu. Almeno provate a ripartire da lì ragazzi, i tifosi in fondo vi vogliono bene.