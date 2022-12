A Remanzacco si premia il meglio del calcio regionale: grandi protagonisti i “Top 11” di Eccellenza, Promozione e Prima categoria

UDINE. Il calcio dilettantistico regionale manda in archivio la scorsa stagione, con le premiazioni dei “Nostri 11” del Messaggero Veneto. Appuntamento alle 20 di oggi, lunedì 19 dicembre, alla Tavernetta di Remanzacco, dove saranno premiati i tre team relativi ai campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria.

In una serata alla quale parteciperà anche Roberto Bortolussi, allenatore che ha condotto la formazione Juniores del Friuli Venezia Giulia al titolo di campione d’Italia nel 2018.

Con lui analizziamo le tre formazioni tipo scelte partendo dal massimo campionato regionale, quello di Eccellenza. «Una formazione ben equilibrata – analizza Bortolussi – con tutti giocatori di buona qualità. I quattro davanti sono una macchina da guerra, messi al posto giusto in un modulo che si addice a loro. Se poi aggiungiamo che anche i difensori sanno trasformarsi in goleador direi che non è male. Tra i difensori mi piace spendere una parola per Kanapari: l’ho visto spesso giocare e potendo essere utilizzato in diversi ruoli è un autentico jolly».

Diverso, invece, il modulo per la compagine di Promozione con il 4-3-3 schierato che convince comunque il tecnico. «Linea difensiva di grande esperienza – continua Bortolussi – con in mezzo al campo un autentico lusso per la categoria come Ajola. Anche qui, come per l’Eccellenza, il tridente è formato da attaccanti di prim’ordine capaci di fare la differenza. È una squadra ben amalgamata, con buona qualità».

Identico, almeno nel modulo, lo schieramento della squadra di Prima categoria composta da giocatori che Bortolussi conosce molto bene. «Su tutti spicca Bolgan, capace di fare la differenza per il suo club tanto da meritarsi l’Eccellenza. Davanti rende facile il lavoro ai compagni Beuzer e Cavallaro, ma direi che una menzione particolare spetta a Panfili in mezzo al campo: sa dettare i tempi come pochi».

Ci sarà spazio, nel corso della serata, anche per la premiazione del miglior giovane che riceverà in premio una bicicletta offerta dalla Cussigh Bike nel riconoscimento intitolato al compianto Claudio Rinaldi che, attraverso le pagine del Messaggero Veneto, raccontò il trionfo della rappresentativa in terra di Abruzzo. «Claudio aveva l’occhio clinico per individuare certi giovani – conclude Bortolussi – e non vi nascondo che spesso mi segnalava qualche ragazzo per la rappresentativa. Allo stesso tempo condivideva anche quelle che erano le convocazioni. C’era un rapporto aperto e per questo lo ricordo sempre volentieri». —

