A Vicario il premio Messaggero Veneto Sport: dagli esordi al Bearzi ai guanti regalati da nonno Fausto

UDINE. C’è sempre un nonno come guida nei primi passi del mondo del pallone. È stato così per Alex Meret, con nonno Edo, identico il percorso di Guglielmo Vicario con nonno Fausto che gli regalò, quando aveva sette anni, i primi guanti da portiere e che lo accompagnava sempre agli allenamenti al Bearzi, la prima squadra della sua carriera.

Vicario, vincitore del premio Messaggero Veneto Sport 2022 che riceverà lunedì 19 dicembre alla Tavernetta di Remanzacco all’interno della serata dei Nostri 11, si racconta.

Vicario, ma ha cominciato a giocare subito tra i pali?

«Come tutti i bambini appena vedi un pallone il gesto che ti viene d’istinto è quello di calciarlo, però diciamo che fin da subito ho avuto la vocazione al ruolo».

I portieri della sua generazione sono cresciuti con il mito di Buffon. Anche lei?

«Io sono nato con Buffon come modello. Nel 2006 quando l’Italia vinse il mondiale avevo nove anni e quello che fece lui in quel torneo mi ha segnato. Poi aggiungo che da tifoso dell’Udinese, che seguivo da abbonato in tribuna assieme a mio padre, mi sono ispirato anche ad Handanovic».

Lei Zoff lo ha solo visto in alcuni filmati. Ma che effetto le fa sentire giudizi così lusinghieri sul suo conto da un personaggio di tale spessore?

«Premesso che ho avuto la fortuna di conoscere Zoff in un breve incontro, sentire una leggenda che parla bene di te mi fa emozionare».

Lei, Scuffet, Meret, Provedel, Perisan: ma che aria si respirava a fine anni ’90 in Friuli vista la nascita di tanti portieri di livello?

«Questo lo dovreste chiedere ai nostri genitori. Io, e parlo per me, ho solo cercato di svolgere al meglio il ruolo di figlio. Va detto che abbiamo avuto tutti dei percorsi abbastanza diversi, in comune abbiamo avuto la scuola dell’Udinese anche se io in bianconero ho fatto un solo anno alla Primavera».

Quando ha capito che quello di portiere di calcio sarebbe diventato il suo lavoro?

«Nel tempo. Non c’è stato un momento ben preciso. Vedevo che mi piaceva vivere in un gruppo, condividere le reazioni dello spogliatoio e impegnarmi quotidianamente per crescere».

Quanto è stato importante l’incontro a Venezia con Zenga allenatore?

«Si tratta di una persona che ha avuto una influenza importante nel mio cammino, ma come anche tante altre. Penso a Inzaghi che ho avuto nelle mie prime stagioni in laguna. Certo Zenga è stato il primo che mi ha dato una maglia da titolare, avendo una conoscenza specifica del ruolo, ha l’occhio più lungo, ma poi come allenatore non è mai andato oltre il suo ruolo, se non dandomi dei consigli specifici».

Per quanto riguarda l’evoluzione del ruolo di portiere non crede che finiate con l’essere sempre più penalizzati?

«La penso esattamente così. La gente va allo stadio più per vedere un gol che per una grande parata e con l’inserimento di nuove regole si tende soprattutto a tutelare gli attaccanti. Il nostro è un ruolo solitario, siamo costretti a remare controcorrente».

Riavvolgiamo il nastro e fotografi un momento indimenticabile di quando era bambino.

«I primi guanti da portiere che mi regalò mio nonno Fausto. Lui è sempre stato un mio grande tifoso. E poi tutte le partite al Friuli assieme a mio padre Michele. Lui è medico ma è sempre stato un grande appassionato di calcio, mi ha sempre supportato come anche mia madre».

Nel suo processo di crescita quanto sta risultando importante una piazza come Empoli?

«Molto. Sono arrivato in un posto magico dove tutte le componenti sono ideali per crescere. Questo non lo dico oggi, ma dal primo giorno in cui sono approdato all’Empoli».

Il vostro campionato per il momento è in linea con le attese.

«Diciamo di sì. L’importante è mantenere alto il livello della concentrazione e non esaltarsi nei momenti positivi e non deprimersi in quelli negativi».

Alla ripresa del campionato, il 4 gennaio, c’è proprio Udinese-Empoli...

«Per me tornare a casa e giocare nello stadio che mi ha visto indossare i panni del tifoso è sempre bellissimo. Al Friuli da spettatore ho vissuto momenti entusiasmanti, su tutti forse quelli con l’Udinese di Di Natale e Sanchez».

Che effetto le fa ricevere un premio dal giornale della sua città?

«Speciale proprio perché ormai vivo fuori regione per gran parte dell’anno. Io mi sento molto legato alla mia terra e appena posso ci torno. Di Udine e il Friuli mi mancano gli amici, il fatto di poter essere in meno di un’ora in montagna o al mare, ma anche i colori e i profumi della campagna mi piacciono molto».

Nell’albo d’oro lei succede a Jonathan Milan.

«Hai detto niente... stiamo parlando di uno che ha vinto una Olimpiade, di un atleta destinato a lasciare un segno nella sua disciplina. Devo essere ancora più orgoglioso».

In questo 2022, per lei è anche arrivata la soddisfazione della prima chiama in Nazionale.

«Confesso che da quando sono arrivato a fare il titolare in serie A, quindi un anno e mezzo, non ci ho mai pensato preferendo concentrarmi sul quotidiano. Certo, adesso che ci sono in azzurro ci voglio restare».

Vicario, secondo lei qual è stato il miglior portiere del Mondiale?

«Bounou del Marocco. Lo dicono le statistiche ma non solo. Sia dal punto di vista tecnico che della personalità è stato molto presente e costante». —

