Gli altri premi

Non solo calciatori, ovviamente. Il premio se lo meritano anche allenatori, arbitri e società: il Messaggero Veneto quest'anno ha voluto assegnare un riconoscimento all'Aurora Remanzacco per i 100 anni della società, fondata appunto nel 1922. Tra i premiati anche il portiere dell'Empoli, Guglielmo Vicario, nato e cresciuto a Udine. Papà Michele e mamma Monica in platea, accompagnati da Massimo Giacomini, sul palco si sono mangiati con gli occhi il loro figlio collegato via Skype da Empoli.