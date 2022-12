Apu, contro Ferrara torna Boniciolli: il duo Mian-Mussini prossimo alla cessione

Neanche il tempo di metabolizzare la sconfitta di Lecce, che c’è già da preparare una nuova partita in casa Apu Old Wild West. La comitiva bianconera è rientrata dalla Puglia, martedì 20 si torna in palestra con il match di giovedì contro Ferrara nel mirino.

STALLO

A guidare il team udinese contro gli estensi ci sarà nuovamente coach Matteo Boniciolli, ormai guarito dal Covid. Nessun ribaltone, infatti, per quanto riguarda lo staff tecnico. Si va avanti così nonostante la terza sconfitta consecutiva e un’evidente situazione di scollamento nello spogliatoio.

Il tecnico è convinto di tornare a vincere già dalle partite di dopodomani e del 29 dicembre contro Cantù in Coppa, poi a gennaio Gentile sarà l’arma in più. La società sembra intenzionata a volergli dare ancora fiducia, sebbene dalla Lombardia continuino a rimbalzare voci di un nuovo sondaggio per “Pino” Sacripanti, fra i pochi allenatori di un certo spessore tuttora liberi sul mercato.

PORTE GIREVOLI

Il tutto mentre con un occhio si guarda al mercato in entrata e l’altro a quello in uscita. L’arrivo di Alessandro Gentile a Udine per le visite mediche è slittato a domani, il giocatore campano dovrebbe fermarsi in città per due o tre giorni: debutto previsto a gennaio inoltrato.

Sembrano avere la valigia pronta in due, fra gli attuali componenti del roster. Uno è Fabio Mian, per il quale sembra esserci un interessamento di Treviso al piano superiore. L’altro è Federico Mussini, non a caso finito in tribuna domenica contro Nardò.

AZZURRO

Una piccola soddisfazione in un momento buio arriva da Tommaso Fantoma, che è stato convocato per il raduno della Nazionale Under 20 a Brescia dal 27 al 29 dicembre.

È il giusto premio alla crescita di questo ragazzo arrivato in prestito da Trieste: contro Ravenna e Ferrara ha ben figurato nel quintetto iniziale, poi è tornato misteriosamente in panchina nelle ultime tre partite.