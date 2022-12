Martins e il tesseramento chiave che l’Udinese non vuole affrettare

Dove eravamo rimasti? Sì, alla cessione di Mathues Martins, attaccante classe 2003, prelevato dal Fluminense, al Watford. Il “giro” aveva subito un’accelerazione improvvisa all’inizio del mese, con il 19enne originario del Mato Grosso acquistato da Gino Pozzo per l’Udinese che, però, non ha voluto neppure testarlo a gennaio prima di smistarlo i “cugini” inglesi, come sembrava in un primo momento.

Evidentemente la rosa messa a disposizione di Andrea Sottil basta e avanza – secondo la proprietà – nei suoi effettivi in zona d’attacco, considerando che Martins avrebbe vissuto alle spalle di Gerrard Deulofeu.

D’altra parte il tecnico di Venaria Reale ha dimostrato di voler dare delle chances anche a Isaac Success nel ruolo di punta d’appoggio, visto che ha anche Ilija Nestorovski come centravanti di riserva per dare fiato a Beto. E forse non è un caso che le voci di un possibile addio del macedone (si parlava di un interessamento dello Spezia) si sono di colpo fermate.

Insomma, Martins giocherà di sicuro in Inghilterra, dove è già di stanza da una decina di giorni e dove sta mordendo il freno, ha fatto sapere in Brasile “NetFlu”, il portale internet che si occupa del “Tricolor”, il suo ex club: «L’attaccante ha ammesso la sua ansia per l’esordio nel calcio europeo. Il Watford gioca nella seconda divisione inglese e lui sarà a disposizione per giocare da gennaio».

Si tratta di un particolare significativo in chiave Udinese. Significa che Gino Pozzo non ha ancora provveduto formalmente al tesseramento per il club bianconero che avrebbe di fatto azzerato la possibilità di acquistare un giocatore extracomunitario nella sessione di mercato di gennaio, visto che con Martins l’Udinese avrebbe esaurito i due posti a stagione riservati per regolamento alle squadre di serie A (l’altro è già stato occupato dal 18enne ghanese Raymond Asante).

Cosa nasconde questo ritardo? Di sicuro la volontà di valutare se Sottil dovrà fare i conti con qualche carenza, non necessariamente in attacco. In difesa, infatti, con Rodrigo Becao che scalpita in attesa di una big (per giugno), con Bram Nuytinck in scadenza di contratto e un Adam Masina che dovrebbe rientrare solo a fine febbraio, potrebbe servire un elemento da “allevare” e introdurre nel calcio italiano, per esempio il classe 2003 del San Paolo Lucas Beraldo, in possesso a quanto pare solo del passaporto brasiliano. Dovesse arrivare sunbito, allora Martins sarebbe tesserato direttamente dal Watford.