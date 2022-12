Pordenone, c’è l’amico Massimo Pavanel sulla via del riscatto

Un vecchio amico sulla strada del Pordenone. La Triestina che giovedì (fischio d’inizio alle 14.30) arriva al Teghil di Lignano sarà guidata da Massimo Pavanel, ex capitano e allenatore dei ramarri, primo tecnico della gestione Mauro Lovisa. Era il luglio del 2007 quando il presidente decise di affidarsi al 55enne (allora aveva 40 anni) nativo di San Donà, reduce da una grande annata agonistica col Monfalcone. Il sodalizio durò due anni e mezzo.

Sono passati tre lustri da allora. Nel frattempo i neroverdi hanno affrontato due volte il “Pava”. E sono state due sfide significative: la prima, del novembre 2018, coincise con la sconfitta per 2-1 al Bottecchia e la conquista del primato del girone A di serie C dei triestini. La seconda, a marzo 2019, vide i ragazzi di Tesser vincere per 2-1 e volare a più 10 in testa, proprio sugli alabardati.

È chiaro che, il Pordenone attuale, si auspica in un bel finale come quello scritto al Rocco, quando il gruppo firmò un blitz rimasto (e che rimarrà) nella storia del club. A lanciare la squadra furono due protagonisti dei ramarri di adesso, Candellone e Burrai, autori delle due reti decisive.

Pavanel sedeva sulla panchina della Triestina e aveva portato i suoi giocatori a vivere qualcosa di straordinario e inaspettato: la formazione giuliana non era tra le favorite alla promozione, eppure lottò per il primato e perse la serie B soltanto dopo il ko nella finale playoff col Pisa. Un’ottima stagione per la Triestina, un’annata in cui si era vista la mano dell’allenatore.

Nel corso del tempo Pavanel ha dimostrato di saperci fare. Già a Pordenone l’aveva fatto vedere: era stato in grado di portare subito in serie D la squadra, per poi condurla alla soglia dei playoff la stagione successiva da matricola.

Nel settembre del 2009, tuttavia, aveva subìto l’esonero, nonostante il suo gruppo avesse battuto il Concordia in coppa Italia. Al suo posto arrivò Giovanni Bosi, attuale allenatore dell’under 17 dell’Atalanta.

Da allora Pavanel ne ha fatta di strada: l’avventura alla guida degli allievi e della Primavera del Verona, la miracolosa salvezza in serie C ad Arezzo (nel 2018), la parentesi con la Triestina, quella con la Feralpisalò e infine quella di Padova, terminata con l’esonero.

Ha ricominciato quest’autunno a Trieste, due mesi fa, subentrando ad Andrea Bonatti, perché per lui l’Alabarda è questione di cuore, non solo di lavoro. Vi ha difeso i colori in campo da calciatore, lo sta facendo un’altra volta da allenatore.

Forse non immaginava neppure lui quanto fosse difficile questa sfida: a gennaio gli rivoluzioneranno la squadra, ma nel frattempo conta di battere il Pordenone come quella sera di lunedì 12 novembre 2018, quando Malomo e Procaccio di fronte alle telecamere di Rai Sport firmarono le reti del 2-1 vincente.

Allora il gruppo di Tesser si compattò e iniziò la scalata verso la B. Il Pordenone deve innanzitutto darsi una mossa, e successivamente fa bene a non fidarsi di questo vecchio amico.