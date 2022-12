Udinese, recuperato Becao e Deulofeu lavora a parte

Niente all-in, lunedì 19 dicembre, per l’Udinese sul fronte recuperi, là dove Andrea Sottil già si fregava le mani all'idea di piazzare tutti i suoi “gettoni” sul prato verde del Bruseschi, in modo da iniziare con tutti gli effettivi a disposizione le ultime due settimane di preparazione che porteranno la Zebretta alla ripresa del campionato con l'Empoli, il 4 gennaio allo stadio Friuli.

A far saltare i piani del tecnico è stato Gerard Deulofeu, che contrariamente ai tempi annunciati ha proseguito il lavoro differenziato senza quindi riunirsi al gruppo che invece ha ritrovato, da gran protagonista, Rodrigo Becao. Erano proprio loro due, infatti, gli ultimi “pezzi da 90” tanto attesi sul fronte recuperi, quelli che ancora mancavano alla voce rientri.

RITARDATARIO

Niente di grave per carità, perché non saranno certo uno o due giorni ritardo sul rientro previsto a inficiare il recupero di Deulofeu per la prima sfida ufficiale dell’anno solare, ma vedendola dal punto di vista dell’allenatore è facile ipotizzare che prima “Geri” rimetterà piede in gruppo, prima si potrà preparare per lui il rientro in una delle due amichevoli previste prima della fine di questo 2022.

Di sicuro, quindi, non sarà il test di venerdì pomeriggio, alle 15.30, col Lecce ospite al Friuli – partita che sarà giocata a porte chiuse, come comunicato ieri dalla società – quella in cui si rivedrà all'opera Deulofeu.

Auspicabile, invece, che lo spagnolo possa rivestire il bianconero giovedì 29 dicembre allo stado Zini di Cremona (sempre a porte chiuse), là dove in campionato, lo scorso 30 ottobre, fallì il colpo da tre punti in piena zona Cesarini, sparando in curva un autentico rigore in movimento.

Il tutto ben prima della distorsione al ginocchio destro rimediata allo stadio Maradona di Napoli contro la capolista, lo scorso 12 novembre, nell’ultima giornata prima della sosta per il Mondiale, infortunio rivelatosi fortunatamente non grave (come chiarì lo stesso Deulofeu con un post sui propri canali social un paio di giorni dopo), ma comunque causa di tanta apprensione e del ritardo di preparazione fin qui accumulato rispetto ai compagni.

IN GRAN SPOLVERO

Il discorso è decisamente diverso per Becao, presentatosi puntale in allenamento secondo il cronoprogramma stabilito. Il difensore brasiliano è così ritornato a passarsi il pallone con i compagni a distanza di due mesi dallo stiramento al flessore destro rimediato il 16 ottobre a Roma con la Lazio, e la voglia di tornare è stata ben rappresentata anche dalle incursioni in attacco nelle partitelle a tema, dove ha sfoderato anche un signor assist per un gol di Sandi Lovric.

È proprio così che Sottil voleva ritrovarlo, e chissà se il tecnico sta già pensando di concedergli uno spezzone nel test di venerdì.

PIT-STOP

Va inoltre segnalato che nelle partitelle di lunedì si è messo in luce anche Jean Victor Makengo, anch’egli già rientrato in gruppo come Bram Nuytinck (già visto all’opera nel finale dell’amichevole con l’Athltic Bilbao), Becao e quel Destiny Udogie che ha svolto un lavoro personalizzato secondo programma.

A parte hanno lavorato anche Jaka Bijol, Beto e Walace, usciti un po’ provati dal test con i baschi, mentre non destano preoccupazioni le condizioni di Tolgay Arslan, che aveva lasciato il campo nella ripresa subito dopo aver rimediato una botta al piede destro. —

