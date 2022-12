Maracchi: «Nel derby tiferò la “mia” Triestina, ma Pordenone favorito: deve invertire la rotta»

La Triestina è la sua squadra del cuore, quella per cui tiferà. Ma il Pordenone è per lui il favorito numero uno. Il derby di domani del Teghil è anche la gara di Federico Maracchi, centrocampista giuliano classe 1988, in forza attualmente allo Zaule in Eccellenza, ma in particolare ex di alabardati e ramarri.

Nel club della sua città quattro anni (2018-2022) e il settore giovanile, in riva al Noncello una stagione sola (2014 - 2015) ma molto sentita: «Il gol all’Albinoleffe è uno dei miei più ricordi più belli», dice. La partita del Teghil sarà per lui una sfida strana, di cui attenderà con ansia il risultato. Maracchi, un incontro che, per molti motivi, incuriosisce. «Sì, perché la Triestina è inaspettatamente in basso. È reduce dalla vittoria con la Pergolettese, ma un successo non risolve i problemi. Il Pordenone si è fermato per colpa di questa serie di pareggi. Pensavo che avesse preso il largo. Ora deve invertire la rotta».

Deve vincere, come deve farlo l’Alabarda…

«Prevarrà un po’ di paura di perdere, anche perché è l’ultimo incontro prima della sosta. Una sconfitta inciderebbe parecchio sul morale di entrambe. Per questo ritengo sia una sfida strana. Tiferò Triestina, anche se la mia esperienza non si è chiusa come volevo (era stato messo fuori rosa, ndr). Ai neroverdi però sono sempre molto legato».

Coi ramarri la retrocessione in serie D, ma all’interno di quell’annata agonistica tanti momenti da ricordare.

«Certo, su tutte quella rete al Bottecchia con l’Albinoleffe. È rimasta nel cuore di tanti tifosi. Poi l’incredibile rincorsa con Fabio Rossitto, altro doppio ex. Lui è un mito, un uomo vero. Memorabile come ci caricava».

Alla Triestina un altro allenatore a cui è legato, nonché ex Pordenone: Massimo Pavanel.

«Con “Pava” ho vissuto una grande stagione, quella del centenario della società, in cui abbiamo sfiorato la serie B. Può dare tanto alla squadra. Ma credo abbia bisogno di qualcosa dal mercato».

Prima di Trieste, da gennaio a maggio del 2018, il suo ultimo passaggio in serie B a Novara. Proprio con mister Di Carlo.

«Una parentesi sfortunata. Subito l’infortunio, quindi la retrocessione. Un vero peccato».

Dalla scorsa estate è tornato tra i dilettanti e ha iniziato il suo lavoro in banca. Le mancano i professionisti?

«Stavo bene quando giocavo e basta! Detto ciò mi piace la mia nuova vita. Con lo Zaule mi sto divertendo, il livello dell’Eccellenza è buono. Gioco sempre mezzala nel centrocampo a tre, ma non mi inserisco più come una volta: adesso ho bisogno di qualche minuto per recuperare (ride, ndr)».

Chi salirà in serie D? Un’altra sua ex squadra, il Tamai?

«Quando ci ho giocato contro, mi è piaciuta. Ha vinto il titolo d’inverno e sono sicuro che rimarrà ai vertici. Se lo merita. Anche il Chions è da temere». Domanda finale: pronostico per il derby? «Naturalmente pareggio (sorride, ndr). La Triestina deve però fare una super partita, perché è certo che il Pordenone abbia qualcosa in più».

