Udinese: ancora solo corsa per Deulofeu e Udogie si allena a parte, probabile che salti il Lecce

Manca ancora Gerard Deulofeu nel motore dell’Udinese, là dove Andrea Sottil non vede l’ora di poterlo inserire per riportare a pieno regime tutti i cavalli di cui è dotata la “macchina” bianconera.

Secondo il programma, il 10 catalano sarebbe dovuto rientrare lunedì in gruppo assieme a Rodrigo Becao – lui sì tornato “in bomba” al lavoro con i compagni – e invece anche martedì Deulofeu è stato lontano dalle partitelle e quindi dall’uso del pallone e dai possibili contrasti, mentre è stata abbondante la razione di corsa svolta in completa solitudine sui campi del Bruseschi, là dove ha ripreso ad allenarsi da solo e da tempo sufficiente per rimettersi in sesto dopo il mese di stop causato dalla leggera distorsione al ginocchio rimediata lo scorso 12 novembre a Napoli.

Ora non resta che attendere, giorno per giorno, il rientro in gruppo del giocatore che a conti fatti, a partire da oggi, avrà due settimane esatte per ritrovare la forma migliore in vista della prima partita ufficiale del nuovo anno, il 4 gennaio, alle 20.45, al Friuli contro l'Empoli.

Tuttavia, è logico che per quella data Sottil vorrà prima vedere all’opera il 10, che secondo lo scadenzario personale del tecnico dovrebbe ritrovare il clima partita giovedì 29 dicembre a Cremona, dove l’Udinese giocherà in amichevole alle 13 a porte chiuse.

Così come a porte chiuse sarà anche il test di venerdì 23 al Friuli col Lecce, alle 15.30, una partita che non dovrebbe vedere in campo Udogie, rimasto che ieri ad allenarsi a parte. Il mancino è sì rientrato in gruppo dalla scorsa settimana, ma nelle ultime due sedute ha svolto solo corsa. Ieri è stato fatto allenare a parte anche Roberto Pereyra, che non ha proprio disputato una gran partita sabato sera nel test perso 1-0 con l’Athletic Bilbao.

Il Tucu ha bisogno di essere ricondizionato per ritrovate la forma migliore e la prospettiva è di giocare solo una parte dell’amichevole col Lecce, test in cui Sottil non potrà quindi ancora contare sulla rosa a completa disposizione, viste le assenze certe di Deulofeu, e quelle probabili di Udogie e dello stesso Becao che ha pochi allenamenti nelle gambe.