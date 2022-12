Due gol allo scadere, il Pordenone vince in rimonta il derby contro la Triestina

LIGNANO. Il Pordenone non brilla, rimane sotto nel punteggio per tutta la partita ma grazie a un doppio colpo nel finale (punizione di Burrai all’89’ e colpo di testa vincente di Piscopo al 94’ su cross di Giorico) ribalta il derby con la Triestina disputatosi oggi (giovedì 22 dicembre) allo stadio Teghil di Lignano, torna finalmente alla vittoria dopo avere racimolato appena 4 punti nelle precedenti 5 partite e soprattutto riconquista la vetta della classifica del girone A di serie C.

Il gol partita di Piscopo (foto Petrussi)

Un primato temporaneo: venerdì si giocheranno tutte le altre partite della prima di ritorno, ma intanto i neroverdi sono lì, sorpassano di un punto Pro sesto e Feralisalò, di due Vicenza e Lecco. E si regalano un Natale di grande festa, quando sembrava ormai dovesse essere da incubo.

Brutta partita, si diceva, della squadra di Di Carlo, partita male contro i giuliani, in vantaggio al 13’ del primo tempo grazie ad Adorante. Poi, appunto, i due gol a “fil di sirena”, arrivati entrambi da giocatori entrati nella ripresa.

PORDENONE-TRIESTINA 2-1

PORDENONE (4-3-1-2): Festa; Zammarini, Bruscagin, Ajeti (1′ st Pirrello), Benedetti; Torrasi (33′ st Giorico), Burrai, Pinato (25′ Piscopo); Palombi (1′ st Deli); Candellone, Dubickas. A disp.: Martinez, Turchetto, Andreoni, Maset, La Rosa, Biondi, Ingrosso, Negro, Destito, Baldassar. All. Di Carlo.

TRIESTINA (4-3-1-2): Mastrantonio; Ghislandi, Ciofani, Rocchi, Rocchetti; Lollo (11′ st Crimi), Gori, Paganini; Minesso; Adorante, Ganz. A disp.: Pisseri, Pozzi, Galliani, Furlan, Lovisa, Iacovoni, Pellacani, Sabbione, Rega, Sarzi Puttini. All. Pavanel.

Arbitro: Centi di Terni, assistenti Tinello di Rovigo e Giorgi di Legnano. Quarto ufficiale Gauzolino di Torino.

Marcatori: Al 13’ Adorante. Nella ripresa, al 44’ Burrai, al 49’ Piscopo.

Note: ammoniti Rocchi, Bruscagin, Minesso, Gori, Ciofani, Pinato e Mastrantonio. Angoli 9-2. Recupero: 1′ pt, 5’ st. Spettatori 658. Incasso 5.404 euro.