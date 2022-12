La Gesteco si ferma a Chieti sul più bello: il crollo nel finale

Trenta punti in un quarto, il terzo. Uno sproposito che tuttavia non è bastato alla Gesteco per aver ragione della Caffè Mokambo Chieti nell’ultima gara di questo 2022 a tinte gialloblu. Nella sfida giocata mercoledì 21 dicembre, a domicilio del team abruzzese, la squadra di coach Stefano Pillastrini ha inseguito, rimontato.

E, infine, ha rovinosamente capitolato. Sotto i colpi dello statunitense Darryl Jackson (27 punti), tradita da una difesa andata a corrente alterna. Pronti via e proprio lo Usa ex Scafati, alla vigilia in forse, scioglie ogni dubbio: c’è. Spara da fuori aprendo subito un parziale ampliato poi da Ancellotti, in schiacciata.

Vrankic quindi scaglia a bersaglio la palla dell’8-2. Meglio del canadese fa Mastellari: “on fire”, l’8 biancorosso si rende autore di un paio di triple utili a condurre i suoi sul 14-2 al 4’.

È letale, Chieti, dai 6.75 mt. E oltre: da ben più lontano, dunque, Vrankic infila, senza ritmo, il 17-6. Viaggia con tutt’altre percentuali, sul fronte opposto, Cividale. Pepper decide allora di mettersi in proprio incuneandosi nel pitturato. Canestro, con fallo: «come on», sembra dire l’americano ai compagni, a mo’ di incoraggiamento, con quel suo atteggiamento inscalfibile.

Nikolic, galvanizzato, fa ruotare il polso c’entrando un incerto, ma incoraggiante -8. La strada intrapresa pare poi ancor più corretta quando Clarke, dalla panchina, piazza il 21-15.

La verve teatina, però, nel primo quarto è un fattore: all’alba del 10’, Jackson risale in cattedra e ricaccia i friulani sotto (29-15). Serve attendere il secondo parziale perché la voce triple delle Eagles si sblocchi dalla casella numero zero: a segnare da fuori è Cassese, ma il canestro non vale che il 30-20.

Non si perde d’animo Nikolic, che realizza il parziale -5. Un’altra accelerata, però, e riecco Chieti in avanti, la difesa ducale ancora troppo cedevole per i ritmi imposti dal club di casa.

Clarke si fa vedere in arresto, sgomitando fra le difficoltà, dichiarate, della squadra gialloblu nel servirlo. Ciò non basta a risollevare i friulani, scivolati sul 41-28 al break. Inizia con la bella difesa di Nikolic il terzo quarto dei gialloblu. Un quarto folle.

E non è un caso che a incaricarsi della palla recuperata sia proprio l’ex Roseto: sulle sue giovani, ma non certo gracili, spalle da ventitreenne, il ragazzo carica infatti il destino dei suoi nei restanti minuti di gioco e segna subito il 41-30.

Non pago, il giocatore colpisce ancora. E ancora. Indiavolato, dispensa punti in attacco, berciando rabbioso dietro. Là dove Cividale ha deciso di cominciare finalmente a difendere. Come sa. Di nuovo Nikolic, 47-43. Mouaha brucia un paio di marcatori, poi c’è Miani: -1. Il sorpasso è ad opera di Pepper. Usa a segno anche dall’arco per il 49-53 Ueb.

Nel finale di quarto, tripla di Miani; risposta, sulla sirena, di Bartoli. Incassa la Mokambo, ma non crolla. Anzi. Dalla panchina, rispunta Jackson (63-61), mentre Rota e compagni smarriscono continuità a canestro.

Si rivede anche Vrankic, mentre Miani fa gli straordinari per tenere a portata di vittoria i suoi. L’ex Codroipese risponde presente per il 66-65 del 35’. Clarke si fa male, esce scortato, sanguinante.

Di Jackson, quindi, la spallata di marca teatina, definitiva: sei punti e Chieti a +5. Sempre dello statunitense l’ulteriore punto esclamativo. E meno male che non avrebbe dovuto giocare.