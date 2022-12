Old Wild West, dopo il silenzio bisogna battere Ferrara: in panchina torna coach Boniciolli

La prima partita del girone di ritorno è la più delicata per l’Apu Old Wild West, costretta a vincere per evitare di sprofondare in una crisi nera. Il calendario non è amico dei bianconeri, che alle 20 di giovedì 22 dicembre ospiteranno Ferrara, una delle squadre più in forma del girone Rosso.

INVOLUZIONE

Le due squadre si sono affrontate già due volte in questa stagione, e in entrambe le occasioni Udine ha vinto con una quindicina di punti di scarto. Sembra passato un secolo, visto che oggi l’inerzia favorevole è tutta degli estensi, che in caso di vittoria possono addirittura operare l’aggancio in classifica.

A proposito di classifica: considerato il ritardo dalle tre battistrada, quello di giovedì potrebbe essere uno scontro diretto in ottica seconda fase, quindi i due punti in palio rischiano di valerne quattro.

SILENZIO

Bocche cucite all’Apu in vista della sfida odierna. La società ha scelto la via del silenzio stampa, meglio concentrarsi su una gara divenuta improvvisamente vitale. In panchina ci sarà nuovamente coach Boniciolli, rientrato in palestra dopo la parentesi Covid.

Il tecnico triestino è convinto di riuscire a raddrizzare la rotta, del resto già due anni fa riuscì a venire a galla in una situazione disperata: la vittoria colta allo scadere a Treviglio interruppe una striscia negativa di sei partite.

TURNOVER

Come a Lecce domenica scorsa, Mussini e Mian sono i due principali indiziati per la tribuna. Questione di rendimento ma non solo, si tratta anche dei due giocatori con maggiori possibilità d’uscita a gennaio. L’ala di Moraro rischia di più l’esclusione, avendo ancora dei problemi a una caviglia.

GLI AVVERSARI

La preview di questa partita non si discosta molto da quella contro Nardò. Udine si troverà di fronte una squadra in salute, capace di abbandonare le zone basse della graduatoria con sei vittorie nelle ultime nove uscite con scalpi importanti come quelli di Forlì, Cento, Bologna e Cividale.

La metamorfosi degli emiliani è riassunta dalle cifre: 66 punti realizzati nelle prime sei giornate, 81.3 nelle nove successive. Il vecchio guru Spiro Leka ha saputo dare un’identità a un gruppo costruito a basso budget (il main sponsor arrivò a pochi giorni dal match d’andata), che ha nella guardia Andy Cleaves (18.5 punti di media) il principale terminale offensivo.

Occhio però all’ex Torino Luca Campani: dalla gara di Cividale in poi è on fire con 19 punti a partita.