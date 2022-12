Udinese, in campionato ripartenza sparata per alimentare le ambizioni

Gennaio di fuoco. Guardando al calendario e alla situazione in classifica dell’Udinese, ai margini della zona Europa, accomodata sull’ottavo gradino, non potrebbe essere diversamente.

Fiato sul collo

Dopo aver viaggiato a lungo sul vagone di testa, o meglio, in quelli alle spalle dell’indiscussa capolista Napoli, l’Udinese è andata in crisi di astinenza da vittoria.

L’ultima risale all’inizio di ottobre, quando espugnò il Bentegodi di Verona, poi due pareggi di prestigio contro delle avversarie dirette, se si guarda in alto, in casa con l’Atalanta e il trasferta con la Lazio, prima della deludente sconfitta con il Torino al Friuli («La partita che cancellerei», ha svelato Andrea Sottil prima della sosta) e i poco soddisfacenti “punticini” ottenuti con avversarie della parte bassa della graduatoria, nell’ordine Cremonese, Lecce e Spezia.

In questo quadro il risultato meno irritante è l’ultimo stop, in casa del Napoli. Tutti questi risultati hanno avuto l’effetto di una frenata: ora i bianconeri sono a tre lunghezze dal sesto posto con altrettante di vantaggio sul Torino che a sua volta ha due punti di vantaggio su Fiorentina e Bologna, in netta ripresa dopo una partenza balbettante.

L’anno che verrà

Acqua passata, si dirà, meglio guardare al futuro. E in quest’ottica bisogna subito dire che gennaio sarà un mese chiave per le ambizioni europee dell’Udinese, come sottolinea in modo chiaro il calendario.

Primo passo, con l’Empoli in casa, avversaria della zona mediana della classifica, secondo in trasferta contro la Juventus, reduce da una rimonta (anche sulla squadra di Sottil) che l’ha riportata al terzo posto, ma tormentata anche della vicende giudiziarie che si sono riversate sulla società torinese.

Quindi un altro incrocio con una formazione con una realtà di mezza classifica come il Bologna e l’uno-due con chi non se la sta passando bene, segnatamente Samp e Verona, per chiudere l’anno.

Nota a margine: bisogna dire che gli incroci con chi è ancora in Coppa Italia (a differenza di Pereyra e compagni) non influiranno molto. L’Udinese deve sfidare la Juve che giocherà negli ottavi col Monza solo il 19; deve vedersela con il Bologna che lo stesso giorno duellerà con la Lazio, quindi tre giorni dopo aver affrontato i bianconeri; troverà in campionato la Sampdoria che però archivierà il turno in Coppa il 12 con la Fiorentina, ben dieci giorni prima di ospitare l’Udinese.

I dubbi fisici

In questo quadro saranno determinati le condizioni dei bianconeri che a gennaio, con 5 partite in 26 giorni, dovranno cercare di ripartire sparati. Udogie e Makengo saranno in forma dopo lo stop? Becao tornerà subito il difensore dominante visto prima dell’infortunio di metà ottobre?

E Deulofeu avrà dimenticato la distorsione al ginocchio che lo fece piangere dallo spavento allo stadio Maradona? Ecco i punti di domanda.