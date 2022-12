La Gesteco paga un’altra falsa partenza: coach Pillastrini chiede un bagno d’umiltà

CIVIDALE. Terza sconfitta, embè? Di fila. E allora? Certo, chiudere così l’anno, con un ko incassato, ancora una volta, in extremis, fa male. E impone alla Gesteco una sana lavata di capo. Un «grande bagno d’umiltà», per dirla esattamente con la parole espresse, nel post-Chieti, da coach Stefano Pillastrini.

Dispiace perder così, quando il gioco si fa più duro. E nel momento preciso in cui l’assenza di lucidità richiede un’extra dosa di spirito, di cuore. Di fortuna, perché no. Così come di fame. Ne ha avuta di più la Mokambo, mercoledì sera.

A frangenti, va detto, alterni: è infatti nei minuti conclusivi del match con le Eagles che la formazione teatina è emersa. Vincitrice.

Dunque a fine gara, sebbene anche al principio di essa il divario agonistico fra team ospite e padroni di casa sia apparso piuttosto evidente. Indicativo, in tal senso, il parziale inferto da Chieti in avvio ai ducali, un 14-2 che fa il paio con l’andamento fatto registrare dai gialloblù in occasione della loro precedente uscita in quel di San Severo: pronti via e 18-2 pro Allianz. In entrambe le sortite esterne, Rota e compagni si son poi ripresi: segnando? Senz’altro. Ma, soprattutto, difendendo (meglio).

Nel terzo quarto a San Severo, allora, i Pilla boys hanno concesso la miseria di sette punti; a Chieti quindici, a fronte però dei trenta punti parallelamente inseriti nel tabellino a proprio favore. Diverso l’andamento nella gara di mezzo con Chiusi, al PalaGesteco: partenza a ranghi serrati (16-6), quindi il calo. E quel finale incerto deciso dalla tripla ospite firmata Bolpin.

Le gare della Ueb divertono, s’era detto nei giorni scorsi. Il motivo dietro a ciò, negli ultimi tempi, è la semplice e giustificabile incostanza manifestata dalle Eagles. Semplice perché risolvibile: suvvia, la squadra ha sin qui dimostrato d’esser fra le più quadrate dell’intero Girone Rosso. È quindi giustificabile il momento vissuto dai gialloblù: nel corso di una stagione, d’altronde, le fasi di calo esistono.

Necessario, in queste situazioni, diventa riuscire a identificarne le cause, fisiologiche o meno che siano. «Dell’Agnello non è ancora quello visto prima del suo infortunio», aveva detto coach Pilla dopo lo smacco con Chiusi; e ancora «non riusciamo a trovare Clarke».

L’americano, dopo la forte botta subita alla schiena a Chieti, resta da valutare. Ma avrà il tempo di recuperare. Lo stesso in dote alla Gesteco per rimettersi in carreggiata e uscire da questo filotto negativo. Un tempo di festa: perché, sconfitte a parte, la stagione targata Ueb resta esaltante. —

