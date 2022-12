L’Apu ritrova la vittoria, non la parola: gli auguri di Natale tra silenzio stampa e sciopero del tifo

UDINE. L’ultima partita prima di Natale fa tornare il sereno, ma non la parola, in casa Apu Old Wild West. Il silenzio stampa, infatti, continua nonostante la rinfrancante vittoria contro Ferrara.

Le uniche parole registrate a fine gara sono quelle del presidente Alessandro Pedone (con vistoso maglione natalizio), che dopo il 40’ ha voluto impugnare il microfono e salutare il pubblico. «Questo successo è un bel regalo di Natale ma è solo il primo passo. Continuiamo a lavorare, c’è un lungo percorso che ci attende».

Il presidente dell'Apu, Alessandro Pedone

Un altro regalo sta per arrivare dal mercato con un playmaker tutto nuovo. Hanno risparmiato il fiato anche i ragazzi del Settore D, che hanno assistito al match dalla curva Ovest senza intonare cori per tre quarti di gara. Uno sciopero silenzioso accompagnato da uno striscione: «Onorate chi vi paga, rispettate chi vi segue».

A fine partita l’Apu saluta i tifosi: in borghese si riconoscono Mian e Mussi, prossimi all’addio (foto Petrussi)

L’invito, stando alla prestazione sfoderata in campo con ferrara, sembra essere stato accolto dalla squadra, apparsa rivitalizzata dopo le opache prestazioni dell’ultimo mese.

Oggi, venerdì 23 dicembre, per l’Apu allenamento defaticante poi due giorni di riposo in concomitanza del Natale. Poi si riprenderà con gli allenamenti in vista del quarto di finale di Coppa Italia di giovedì 29 dicembre a Desio contro Cantù.

Per quanto riguarda la classifica del girone Rosso, Udine rimane al quarto posto, a -4 dal trio di testa, dato che il 22 dicembre Cento ha espugnato il PalaDozza battendo la Fortitudo per 82-73 con 34 punti e 8/12 da tre di uno scatenato Tomassini.

Nel girone Verde sorride coach Ciani, Torino passa sul campo della Stella Azzurra per 93-82 e rafforza il quarto posto nonostante il -3 di penalizzazione. Latina batte Casale 93-86, Agrigento fa suo il derby siciliano superando Trapani per 76-61. —

