L’Udinese batte il Lecce: è un pieno di autostima

Due gol per una vittoria che a conti fatti mancava dal 3 ottobre scorso a Verona, unita ai recuperi di Rodrigo Becao e Jean Victor Makengo, il ritorno alla rete personale di Beto e le conferme di Walace e Isaac Success. È questa l’istantanea a colori da postare a fianco al 2-0 con cui l’Udinese ieri ha superato il Lecce nell’amichevole giocata a porte chiuse allo stadio Friuli.

Il negativo invece, il riquadro in bianco e nero che dovrà essere sviluppato in “camera oscura” da Sottil, riguarda l’approccio avuto dall’Udinese lenta e macchinosa che nei primi dieci minuti ha rischiato per due volte di passare in svantaggio.

Non fosse stato per il tuffo di Silvestri al 10’ sul diagonale stretto di Di Francesco e per l’errore sotto misura del promettente classe 2002 Joan Gonzalez, un giro di lancette più tardi, la “prova di campionato” per i bianconeri si sarebbe subito messa in salita.

Ruggine o supponenza? Forse nessuna delle due, ma siccome era andata così anche con l’Athletic Bilbao, forse sarà il caso di lavorare sull’approccio in vista della ripresa del campionato, là dove l’Udinese ha troppo spesso incassato il primo gol prima di rimontare.

Un altro lavoro da dietro le quinte riguarderà invece i recuperi di Destiny Udogie, rimasto ieri in panchina, e Gerard Deuolfeu, allenatosi ancora a parte. I due non hanno ancora trovato minutaggio nei test e vanno visti per essere soppesati, mentre non preoccupa quel “Tucu” Pereyra rimasto lontano dal gruppo perché leggermente influenzato.

Chissà, forse si rivedranno tutti e tre giovedì a Cremona, alle 13, nell'ultimo test prima del campionato che il 4 gennaio porterà l'Empoli al Friuli, dove troveranno presumibilmente dei minuti anche Samardzic, rimasto in panchina per i postumi di un malanno di stagione, e Arslan, ieri assente dopo essere diventato padre per la terza volta nelle scorse ore.

Tornando ai colori, il Natale sarà senza dubbio più dolce per Norberto Beto. Quel controllo di testa a cui fatto seguito il diagonale vincente dell’1-0, scoccato al 23’, ha messo in secondo ordine due suoi precedenti errori e ha fatto gioire il portoghese come non accadeva dal 4 novembre, quando una sua zampata in area piccola permise alla Zebretta di riprendere il Lecce sull’1-1 che poi ha fatto classifica per entrambe.

Sorrisi anche per Becao e Makengo che hanno ritrovato il campo che mancava loro da ottobre, per Success prezioso anche in amichevole e per Nehuen Perez andato in gol di testa, quello invece negato a Jaka Bijol dalla traversa. Il tutto, mentre i due esterni Kingsley Ehizibue e Festy Ebosele hanno faticato non poco sulle fasce.