L’Udinese fa le prove per il campionato: oggi c’è il Lecce al Friuli

UDINE. Prove di campionato oggi, venerdì 23 dicembre, per l'Udinese, e non solo perché dalle 15.30 sul prato del Friuli i bianconeri se la rivedranno con quel Lecce che lo scorso 4 novembre fece un figurone e sfiorò il colpaccio, lasciando i Rizzi con un 1-1 subito in rimonta e con due pali colti al principio e al tramonto del primo tempo.

Quel duello tra le due pari grado, infatti, appartiene al passato mentre è il futuro ciò che conta e a cui vogliono andare incontro con profitto Andrea Sottil e Marco Baroni.

D’altronde, se le due società hanno deciso di ritrovarsi ancora di fronte per disputare questa amichevole che sarà consumata a porte chiuse ma in diretta sul canale tv della società, dopo le “magre” al botteghino negli ultimi due ultimi test di spessore internazionale con West Ham e Athletic Bilbao, è proprio perché il campionato tornerà a bussare alle porte fra tredici giorni, ed è doveroso calarsi nel clima da tre punti.

Mercoledì 4 gennaio, infatti, l’Udinese ospiterà l’Empoli al Friuli, alle 20.45 (la prevendita è già scattata), mentre il Lecce ospiterà la Lazio alle 16.30.

Ecco, per quella data i due tecnici vorrebbero farsi trovare pronti e sanno bene che questo test può essere un antipasto prelibato da “gustare” fino in fondo. Per questo motivo stanno entrambi pensando di cominciare con la migliore formazione possibile, una scelta tuttavia condizionata dalle assenze e dallo stato di forma.

Di sicuro sarà così per l’Udinese e per Sottil che oggi non potrà presentare ancora l’undici che ha intenzione di schierare con l'Empoli. Vero che Jean Victor Makengo e Destiny Udogie tornano a disposizione, così come sono già tornati Enzo Ebosse (dopo il Mondiale) e Bram Nuytinck sabato con l’Athletic, ma i due mancini entreranno solo a partita in corso, la dove si potrebbe anche rivedere Rodrigo Becao in difesa.

In ogni caso è un impiego part-time quello che si prospetta per i nomi appena fatti, una piccola lista di ex infortunati annunciati al rientro da cui manca ancora Gerard Deulofeu.

Di fatto, il diez catalano risulta l’unico degli infortunati a non avere ancora rimesso piede in gruppo dopo la leggera distorsione rimediata al ginocchio destro nell'ultima di campionato a Napoli prima della sosta, lo scorso 12 novembre, e questo può rappresentare un ostacolo nelle prove per Sottil, che nel suo 10 ha trovato un assist-man (6) di personalità. Giocherà giovedì prossimo a Cremona, nell'ultimo test in programma prima della ripresa? Difficile saperlo, anche perché il rientro di Deulofeu ora sembra slittare a lunedì prossimo.

Nell’attesa Sottil riproporrà la coppia d’attacco Success-Beto che non ha segnato neanche un gol nelle ultime due amichevoli, e per incentivarli gli piazzerà alle spalle Lazar Samardzic.

Sull’altro fronte, Baroni oggi non avrà gli infortunati Bistrovic, Dermaku, Helgason e il miglior Banda, ma ritroverà a Udine Baschirotto, Colombo, Gallo e Falcone, i quattro nazionali azzurri arrivati con un volo charter dallo stage di Coverciano.

Solitamente il risultato è l'ultimo degli obiettivi nelle amichevoli, ma all’Udinese una vittoria sarebbe forse ancor più gradita, visto che il successo manca da undici partite dopo il 2-1 del 3 ottobre a Verona. Alle sette di campionato va infatti aggiunto il ko di Coppa Italia contro il Monza e le ultime tre amichevoli in cui è arrivato solo un pari (1-1) con gli sloveni del Tabor Sezana. —