Il Pordenone chiude l’anno sul podio, Lovisa dà la carica

Il Pordenone si è goduto il primato soltanto una notte, quella successiva alla vittoria nel derby con la Triestina. In seguito ai risultati di giovedì, quando si sono disputate tutte le altre gare della prima giornata di ritorno, la squadra di Domenico Di Carlo è scesa al terzo posto nella classifica del girone A di serie C.

È stata infatti superata dalla Feralpisalò, capace di battere l’Albinoleffe (1-0), e dal Vicenza, che ha messo a segno il colpaccio vincendo in casa della Pro Sesto (4-1), ormai ex capolista, scesa al quarto posto e superata dai ramarri di un punto.

Un destino, quello dei milanesi, condiviso dal Lecco, che non è andato oltre il pareggio con la Virtus Vecomp (0-0). Il Pordenone ha dunque chiuso il 2022 sul podio, con un distacco di due lunghezze dalla Feralpi e una dal Lanerossi.

Un campionato all’insegna dell’equilibrio, con cinque formazioni racchiuse in tre punti e tutte potenzialmente in grado di lottare per la promozione diretta in serie B.

Si riprenderà a giocare l’8 gennaio, con il mercato in corso – la finestra si apre il 2 – e con la consapevolezza che il margine di errore si riduce sempre di più. Il club friulano ripartirà con il morale rinfrancato dopo il successo con la Triestina: tre punti vitali, ottenuti a fatica, ma tanto bastava. Alla classifica non importa se la posta in palio è stata portata a casa dopo due reti segnate tra l’89’ e il 94’.

È stata una vittoria emozionante, come sottolineato anche dal presidente della società Mauro Lovisa. «Quello che ci voleva per chiudere il 2022 – ha affermato –. Avevamo perso molti punti all’ultimo istante, stavolta è toccato a noi esultare. Questa rimonta deve essere la base del nostro rilancio, per un 2023 da grandi protagonisti».

Il massimo dirigente ha colto l’occasione per sottolineare qual è l’obiettivo finale di proprietà, staff tecnico e calciatori. «Il nostro sogno dovrà tornare a essere il sogno di un intero territorio, come capitato nel 2019, anno della promozione in B – ha detto, anticipando il tema stadio –. Per questo da febbraio, con lo spostamento al Tognon di Fontanafredda, ritrovare il tifo di tutta Pordenone sarà fondamentale. Soltanrto con l’entusiasmo visto ai tempi del Bottecchia e dei mesi trascorsi a Udine potremo toglierci grandi soddisfazioni».

Tutti auspicano di rivedere al più presto la squadra in provincia. L’esilio dura dall’estate 2019. La data programmata del rientro dovrebbe coincidere con quella del match col Mantova, in programma l’11 febbraio alle 17.30.

Ancora tre sfide, dunque, a Lignano: le due consecutive con Virtus Vecomp (14 gennaio) e Sangiuliano (21 gennaio), quindi l’incontro col Renate del 1° febbraio.

