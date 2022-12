Old Wild West, ufficiale la risoluzione del contratto con Mussini, a Udine arriverà Monaldi con Mian dirottato a Scafati

Due punti per il rilancio e un nuovo playmaker. L’Apu è pronta a scartare un regalo di Natale doppio al termine di una settimana che l’ha vista attiva sia sul campo che sul mercato: il successo scacciacrisi su Ferrara viaggia parallelo con una serie di trattative ormai ai dettagli.

MISTER PROMOZIONE

Il vuoto in cabina di regia lasciato dalla partenza di Cappelletti è destinato a essere colmato da Diego Monaldi, play classe 1993 della Givova Scafati.

Il giocatore di Aprilia è chiuso nel ruolo da Logan, Stone e Imbrò, la sua avventura con i campani è ai titoli di coda. Arriverà a Udine in una sorta di scambio con Fabio Mian, rimasto a bordo campo giovedì sera nonostante l’indisponibilità di Gaspardo e Gentile.

Monaldi è pronto a tornare in A2 col biglietto da visita di specialista in promozioni, avendo centrato il salto di categoria nel 2021 a Napoli (proprio a spese dell’Apu) e nel giugno 2022 a Scafati. Per la cronaca, Udine cercò Monaldi già nell’estate 2021 prima di virare su Cappelletti.

MUSSINI AI SALUTI

Anche per l’esterno reggiano è arrivato il momento dei saluti. Dopo le tribune delle ultime due partite, ieri è arrivata la rescissione del contratto con l’Apu, propedeutica alla firma con Cento.

Avvicinamento a casa per Mussini, che per un motivo o per l’altro (infortuni e nutrita concorrenza nel ruolo) non è riuscito a imporsi in questi due anni abbondanti a Udine.

Va a rinforzare una diretta concorrente per il podio del girone Rosso, costretta a tornare sul mercato per il grave infortunio a Zampini. Il 15 gennaio ci sarà la sfida da ex in Tramec Cento-Old Wild West Udine.

L’ULTIMO COLPO

Dopo aver chiuso la trattativa Monaldi all’Apu resterà una sola cartuccia da sparare sul mercato. Per questo motivo la società è chiamata a fare attente valutazioni, sia per quanto riguarda il nome in entrata che per quello in uscita.

L’ipotesi più probabile è che si vada su un lungo, nelle ultime ore ha preso a circolare il nome di Francesco Candussi, che a Verona non trova spazio nelle rotazioni di coach Ramagli: 10 minuti totali nelle ultime quattro uscite per il giocatore isontino.

Su “Candu” ci sarebbe anche l’interessamento di Mantova, alla ricerca di un centro. A proposito di pivot, Giovanni Pini è un nome caldo sul mercato dopo che Cantù lo ha messo fuori rosa.

Anche lui è accostato agli Stings, ma non va scartata la suggestiva ipotesi di un ritorno alla Fortitudo. Tornando all’Apu, attenzione anche alla possibilità di innestare un americano già vistato in un club di serie A oppure con passaporto comunitario.

Questo porterebbe quasi sicuramente al sacrificio di uno dei due Usa attuali.

GAS AI BOX

I quaranta minuti di panchina di Gaspardo contro Ferrara hanno suscitato qualche perplessità fra i tifosi, qualcuno ha ipotizzato che il turno di riposo fosse dovuto alle prestazioni deludenti dell’ultimo periodo. In realtà l’ala di Vidulis è sofferente a un tallone per una contusione rimediata nel match casalingo con Forlì.

Il dolore persiste, pare che si tratti di una fascite plantare, tanto che ieri “Gas” ha dovuto ricorrere a un’infiltrazione e che la sua presenza giovedì prossimo a Desio contro Cantù sia tutt’altro che sicura.