Volley, alla Cda il derby di Santo Stefano contro l’Itas

Il derby di Santo Stefano è tutto della Cda. Talmassons ha vinto meritatamente il big match friulano della prima di ritorno del campionato di A2 femminile, mostrandosi più solida in attacco e anche più capace di interpretare e gestire una partita ad alto tasso emotivo.

La squadra di Leonardo Barbieri si conferma squadra di alta classifica e dalle importanti velleità. L’Itas Ceccarelli poteva fare di più, al di là del merito delle avversarie.

La Cda ha messo a terra 57 palloni in attacco (42 per cento di positività), l’Itas Ceccarelli solo 40 (33 per cento); in questo fondamentale Talmassons ha potuto contare su due punti di riferimento importanti come Milana e Taborelli, entrambe a quota 20 alla fine del match.

Martignacco ha attaccato bene con Sironi (20 punti anche per lei), ma nessuna delle altre attaccanti è stata in grado di dare man forte in questo fondamentale, con Wiblin e Cortella in difficoltà e la giovane Cabassa non ancora così matura da poter sostenere metà dell’attacco.

Taborelli è stata una sicurezza dall’inizio alla fine e quando si è trattato di mettere a terra i palloni che scottavano, non ha sbagliato. La vittoria è stata ottenuta da un ace di Eze, che ha trovato il punto diretto su una Tellone che, ironia della sorte, fino a quel momento era stata perfetta.

In avvio coach Gazzotti ha schierato Allasia in cabina di regia, Sironi opposta, Modestino e Eckl al centro, Wiblin e Cortella in banda, Tellone libero. Barbieri ha invece iniziato con Eze in cabina di regia, Taborelli opposta, Costantini e Caneva al centro, Rossetto e Milana in banda, De Nardi libero. È partita subito bene l’Itas Ceccarelli (4-2), che tuttavia, nel prosieguo del set, ha faticato a mettere giù la palla, a differenza della Cda (e questa sarà una costante del match).

Martignacco è rimasta sempre sotto (9-12, 10-14 e 10-17), riuscendo a prendersi qualche punto principalmente solo per i cali di attenzione di Talmassons, che nel finale ha però chiuso senza tentennare. Nel secondo set Martignacco è partita subito con il piede giusto e con maggior aggressività, ma ha perso gradualmente lucidità ed efficacia. Dal 10-8 per Martignacco, si è passati rapidamente al 12-15.

Il resto del set è stato pressoché un monologo fucsia. Sul 17-20 da segnalare il ritorno in campo di Campagnolo dopo l’infortunio alla caviglia. Nel corso del set ingresso anche di Guzin per Eckl e di Cabassa per Cortella.

Nel terzo set l’Itas Ceccarelli ha finalmente forzato il servizio, riuscendo così a raccogliere di più. Azzeccatissimo l’ingresso di Granieri per Allasia, che ha dato maggior spinta all’attacco di Martignacco; Talmassons ha perso lucidità, lasciando cadere diversi palloni semplici.

Il quarto set è stato per buona parte caratterizzato dalla stanchezza mentale e da tantissimi errori da entrambe le parti. Nella parte iniziale del set l’Itas Ceccarelli è andata avanti e vi è rimasta fino al 15-13; si è fatta poi raggiungere e superare. Il match si è acceso dopo il 20, con azioni finalmente combattute e scambi più lunghi. Ma le fucsia hanno avuto una marcia in più con Taborelli. —

