Apu al lavoro con Gentile, ma è il giorno di Monaldi

Santo Stefano di lavoro per l’Apu Old Wild West, che sta preparando la trasferta di giovedì per il quarto di finale con Cantù al PalaDesio. Ieri i bianconeri hanno sostenuto una doppia seduta di allenamenti al palasport Benedetti, stante l’indisponibilità del Carnera, utilizzato per il derby di pallavolo tra Cda Talmassons e Itas Ceccarelli Martignacco.

VIAVAI

Oltre a Federico Mussini, partito in direzione Cento, ha definitivamente lasciato l’Apu anche Fabio Mian. L’ala di Moraro ieri non si è allenamento con il team, è già a Scafati in attesa di ufficializzare l’accordo con la Givova da dove arriverà il play Monaldi. Curiosità, tecnicamente non è uno scambio perché Mian ha il contratto con l’Apu anche per la prossima stagione.

Prima seduta con i compagni, invece, per Alessandro Gentile. Il giocatore campano, dopo la panchina per onor di firma contro Ferrara, sta testando la condizione fisica dopo il lungo stop ma è molto difficile pensare a un suo utilizzo in coppa con Cantù. Chi ha qualche speranza di chiudere il 2022 giocando è Raphael Gaspardo, in campo ieri con il gruppo: se la tallonite non darà tregua, sarà della partita a Desio dopo aver saltato la sfida prenatalizia contro Ferrara.

COUNTDOWN

Per un Mian che è già in Campania pronto appunto c’è un Monaldi pronto per fare il percorso inverso. Lo scambio non si è sbloccato prima di Natale a causa dell’impegno di campionato di ieri di Scafati, che ha visto il playmaker di Aprilia in panchina per 40 minuti. Ulteriore indizio di un affare già concluso, oggi potrebbe essere il giorno dell’annuncio ufficiale della doppia operazione.

ALTRI AFFARI

Dopo l’ingresso di Monaldi all’Apu resterà un solo colpo in entrata, da sfruttare verosimilmente per rinforzare il pacchetto lunghi. Si sonda il mercato degli americani già vistati o con passaporto comunitario, ma le antenne sono dritte anche su possibili movimenti di centri italiani. La giornata di serie A di ieri ha ribadito che Francesco Candussi non è più al centro del progetto Verona: zero minuti di utilizzo a Napoli da parte di coach Ramagli.

Gli Stings Mantova si chiamano fuori dalle trattative avendo concluso per il ritorno di Antonio Iannuzzi, in uscita dalla Juvi Cremona. Giovanni Pini, messo fuori rosa da Cantù, è un’ipotesi per la Fortitudo Bologna, dove ormai Paci e Biordi sono ai margini della squadra.