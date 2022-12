L'Udinese vista dall'ex Marino: "Il calendario non è proibitivo"

Lui sa come si fa. Perché da quando la Zebretta ha rimesso piede in serie A (nel lontano 1995-’96), solo l’Udinese di Pasquale Marino, nella stagione 2007-’08, ha conquistato più punti (28) nelle prime 15 giornate, dei 24 raccolti da Andrea Sottil. E adesso che il campionato torna a bussare, con l’Empoli al Friuli il 4 gennaio, ecco che l’ex tecnico bianconero invita a considerare alcune componenti per una ripartenza a razzo, esaminandole dall’alto della sua esperienza e della personale conoscenza di Sottil, avuto come giocatore a Catania.

Marino, il countdown ricorda che mancano nove giorni al ritorno del campionato.

«Sarà un altro torneo rispetto a quello visto prima del Mondiale. Credo che il fattore tempo sarà fondamentale, anche se bisogna evidenziare due aspetti. Il primo, è che rispetto alla pausa estiva i giocatori sono stati molto meno inattivi, e il secondo è il fattore climatico che può aiutare, perché con le temperature attuali si lavora meglio che con il caldo».

Dal punto di vista psicologico invece?

«È innegabile che le amichevoli non portano al massimo impegno mentale i giocatori, quindi ci vorrà un po' di tempo prima di rigiocare su certi ritmi».

L’Udinese ha vinto la sua prima amichevole col Lecce e affronterà la Cremonese in un’altra “prova di campionato”.

«Ho visto la partita con il Lecce in streaming, ero un po’ influenzato e ne ho approfittato per vedere tutte le amichevoli trasmesse. Il 2-0 sul Lecce fa sicuramente morale per come è arrivato dopo l’inizio un po’ così. La verità è che anche se arriva in un test, la vittoria fa bene perché vincere aiuta a vincere».

Restando sul fattore tempo, Gerard Deulofeu non si è ancora allenato in gruppo e non ha ancora disputato un’amichevole. Può essere un problema?

«È un po’ di tempo che è fermo, dovrà ritrovare la giusta condizione in maniera graduale, e per questo potrebbero volerci tante partite per ritrovarlo al top».

Il calendario dell’Udinese a gennaio presenta cinque partite...

«L’ho esaminato, e non mi pare una ripresa proibitiva. Tra le cinque partite ce ne sono molte alla portata dell’Udinese. So che Andrea punterà a ritrovare lo spirito di gruppo iniziale per replicare l’ottimo inizio avuto a settembre».

Primo avversario l’Empoli...

«Conosco molto bene l’ambiente per averci allenato. La presidenza Corsi punta sempre al risultato attraverso il gioco e l’organizzazione, scegliendo gli allenatori di conseguenza, e penso a Sarri, Andreazzoli, Giampaolo, Dionisi e Zanetti. Sono organizzati, giocano col 4-3-1-2 o il 4-3-3 e sono propositivi volendo sempre valorizzare i giocatori. La famiglia Corsi e i Pozzo stanno nel calcio da una vita, sanno come fare, solo che a Empoli hanno meno introiti che a Udine, e quindi sopperiscono anche con alcune idee e un settore giovanile molto organizzato».

Dopo l’Empoli, l’Udinese affronterà la Juventus. Crede che la burrasca societaria legata all’inchiesta giudiziaria condizionerà la squadra di Allegri?

«No, perché la società è sempre stata vicina ai giocatori, che sono stati incoraggiati e messi nelle condizioni di fare il loro lavoro».

Marino, a gennaio ci sarà anche il mercato che potrebbe disturbare. L’Udinese è a posto così?

«Ormai si è abituati a convivere col mercato. Quanto all'Udinese, questa domanda va posta a chi segue la squadra da vicino e non a me».