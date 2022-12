Pordenone, l’obiettivo è rinforzarsi a gennaio ma prima bisogna cedere

Mentre la squadra si gode le meritate vacanze – riprenderà a lavorare venerdì 30 – il club è già pronto a programmare il futuro assieme allo staff tecnico.

Tra oggi e domani il direttore dell’area tecnica Matteo Lovisa incontrerà con mister Mimmo Di Carlo: sul tavolo il tema mercato, dato che il 2 gennaio si apre la finestra invernale. Si pianificherà la strategia in vista di una sessione che, classifica alla mano, potrà risultare fondamentale in chiave promozione.

I ramarri sono terzi, a due punti dalla capolista Feralpisalò e uno dal Vicenza secondo, mentre Pro Sesto e Lecco seguono a un punto. Acquisti e cessioni potranno essere l’ago della bilancia nella lotta per la serie B. Il Pordenone vorrebbe inserire almeno un calciatore per reparto, però l’ingresso di nuovi elementi dipenderebbe dalle uscite.

Qualora un giocatore avesse richieste, o volesse cambiare ambiente per scendere in campo con più continuità, allora si potrebbe valutare un rinforzo. Questo in linea teorica e, in particolare, a oggi. Le vie del mercato, lo sanno tutti, sono infinite e il modus operandi al suo interno può cambiare da un giorno all’altro. Al di là di eventuali cessioni, tuttavia, per rimanere in alto la rosa avrebbe bisogno di un “pezzo” per reparto.

In difesa servirebbe un altro centrale: uno tra Ajeti, Bassoli e Pirrello è spesso ai box e Di Carlo vorrebbe mantenere Bruscagin sulla fascia destro senza portarlo nel cuore del reparto. Negro è rimasto fuori per quasi tutto il girone d’andata, mentre il giovane Maset, al di là delle belle parole di circostanza dopo il debutto, non è mai sceso in campo dal 1’ in campionato.

Anche a centrocampo servirebbe un innesto di qualità, perché tra i mediani che entrano solo Giorico dà a volte l’impressione di poter cambiare la partita. In attacco, per quanto siano mancati prima Palombi e poi Magnaghi, e che entrambi da gennaio in poi saranno a disposizione, un centravanti di spessore non dispiacerebbe a Di Carlo.

Bisognerà vedere chi lascerà Pordenone e, a riguardo, nulla è da escludere. Chi non si sente del tutto coinvolto potrebbe anche chiedere di essere ceduto in prestito sino a giugno. Sarà necessario anche vedere come si muoveranno le concorrenti.

Se il Vicenza dovesse investire pesantemente sul mercato, offrendo a mister Modesto più alternative, la società neroverde potrebbe anche rivedere le sue valutazioni. In generale, però, se si esclude la scorsa stagione, in cui si è ringiovanito l’organico, il club non ha mai stravolto il gruppo a gennaio. Solitamente ha fatto soltanto qualche ritocco, risultato poi decisivo.

Come fu quello del 2019 con Zammarini, jolly arrivato dal Pisa e poi protagonista del girone di ritorno e della promozione in B. Matteo Lovisa conta di ripetere un colèpaccio di quel tipo.