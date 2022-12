Un play vecchio stampo per l’Apu: ecco Diego Monaldi

UDINE. Nuovo fosforo in cabina di regia per l’Apu Old Wild West. Da martedì 27 dicembre Diego Monaldi, playmaker classe 1993, è un nuovo giocatore bianconero, il secondo innesto a campionato in corso dopo quello di Alessandro Gentile.

Numericamente Monaldi, arrivato da Scafati, prende il posto di Fabio Mian che ha fatto il percorso inverso.

CARRIERA

Diego Monaldi è nato il 3 aprile 1993 ad Aprila, dove ha iniziato il proprio percorso cestistico. Nel 2005 è passato alla Virtus Roma, dove ha fatto incetta di riconoscimenti e trofei prima di trasferirsi al settore giovanile della Mens Sana Siena, con cui ha esordito in serie A sotto la guida di coach Pianigiani vincendo anche lo scudetto 2010/11.

Dall’estate 2011 inizia un lungo girovagare lungo lo Stivale: Firenze, Casale, Bari, Reggio Calabria, Chieti, Sassari, Pesaro, Napoli e Scafati. Ha inoltre vestito l’azzurro con le Nazionali giovanili Under 16, 18 e 20, oltre a quello della Nazionale sperimentale nel 2015.

CACCIA AL TRIS

Nel palmares di Monaldi ci sono le promozioni in serie A con Napoli e Scafati, centrate al primo colpo negli ultimi due anni. A Udine, quindi, potrà puntare a uno storico tris. Nel 2021/22 è stato anche eletto Mvp della finale play-off fra Scafati e Cantù. Il play di Aprilia conosce bene Matteo Boniciolli, che lo ha allenato nel 2019 alla Vuelle Pesaro, e indossa il bianconero Apu dopo averlo sfiorato la scorsa stagione: la società udinese lo cercò prima di puntare su Cappelletti.

Il suo innesto, insieme a quello di Gentile e alle uscite di Mussini e Mian, contribuisce a ridisegnare una squadra che nell’ultimo mese e mezzo ha evidenziato problemi di assetto e l’assenza di un regista con leadership e visione di gioco.

Dettagli contrattuali: Monaldi ha firmato per un anno con opzione per il secondo, Mian va a Scafati in prestito sino a fine stagione avendo un biennale con Udine.

VERSO LA COPPA

Il viavai di mercato anima la viglia della sfida contro Cantù, una sorta di rivincita della finale vinta lo scorso marzo a Roseto dall’Apu. Sia Monaldi che Gentile partiranno con la squadra, giovedì Boniciolli valuterà chi portare in panchina e chi mandare in tribuna: l’ex Scafati è favorito per un posto negli undici, avendo una condizione fisica decisamente migliore di “AleGent”.

In rialzo le quotazioni di Gaspardo, che sembra essersi messo alle spalle la tallonite. Non parte con il gruppo ma sarà della partita Tommaso Fantoma, impegnato da ieri nel raduno di tre giorni della Nazionale under 20 a Brescia.