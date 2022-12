Udinese in ansia per Deulofeu: il numero 10 non era in gruppo per preparare il test a Cremona

UDINE. Non è il caso di allarmarsi. Anche se martedì 27 dicembre Gerard Deulofeu non ha ritrovato in gruppo i compagni che al Bruseschi hanno profuso impegno e sudore durante il primo allenamento di ripresa seguito al Natale, e anche se giovedì 29 il numero 10 dell’Udinese marcherà visita nell’amichevole fissata per le 13 allo stadio Zini di Cremona, dove Sottil contava di rilanciarlo nel test che si disputerà a porte chiuse (e in diretta tv sul canale della società), non è il caso di paventare un’assenza pesante nelle fila bianconere per il 4 gennaio.

Sì, perché anche se il catalano ha proseguito nel suo lavoro differenziato fatto di interminabili giri di campo, alternati agli slalom tra i paletti, è proprio per la ripresa del campionato al Friuli contro l’Empoli che Deulofeu vuole tornare a indossare la maglia bianconera lasciata tra le lacrime lo scorso 12 novembre a Napoli, quando una leggera distorsione al ginocchio destro lo gettò nello sconforto al momento della forzata sostituzione al 26’ del primo tempo, consumata tra gli applausi del Maradona.

Pochi giorni dopo fu lo stesso “Geri” a rassicurare tutti, postando su Instagram il personale sollievo per l’esito rassicurante degli esami, unito al ringraziamento per il pubblico napoletano. Giusto per ricordare che quell’infortunio, ormai datato, non ebbe bisogno della mano di un chirurgo, ma solo del fattore tempo e di quel lavoro programmato “al millimetro” che aveva spinto Andrea Sottil a proclamare il ritorno del diez nelle ultime due settimane di preparazione in vista dell’Empoli.

Allora perché questo ritardo? Perché Deulofeu non è rientrato in gruppo lo scorso 19 dicembre, in tempo utile per prepararsi a giocare uno spezzone di amichevole a Cremona? Le risposte ci sono e sono tutte da ricondurre alle sensazioni del giocatore e alla scelta degli staff d’appoggio di Sottil – medico e atletico – che hanno deciso di concedere ancora tempo al giocatore risultato al 10° posto tra gli stakanovisti in serie A nell’anno solare 2022, con 2.712 minuti giocati in 34 partite.

È un dato che fa riflettere, e non solo perché Deulofeu è l’unico attaccante tra nella top 10 (in cui Walace figura al 7°posto), ma perché sottolinea quanto lo spagnolo voglia giocare sempre. Motivazione enorme che, tuttavia, in passato ha dovuto tenere a freno in seguito ad alcuni infortuni, concedendosi dei tempi di recupero un po’ più lunghi rispetto al necessario.

È stato così anche a luglio, quando una leggera botta alla caviglia rimediata nel test con l’Union Berlino comportò due settimane di lavoro differenziato, prima di tornare per il vernissage col Chelsea, quando giocò il primo tempo.

Insomma, per non mancare con l’Empoli Deulofeu non vuole rischiare e chiede ancora un po' di tempo, anche se è logico che Sottil lo aspetta in gruppo al più presto. Intanto domani non lo porterà a Cremona, là dove invece ci sarà il suo “gemello” per affinità tecniche Roberto Pereyra, allenatosi in gruppo ieri dopo il leggero stato influenzale che lo aveva escluso col Lecce, al pari di Lazar Samardzic. Ci sarà quindi il “Tucu” domani, così come ci saranno anche Tolgay Arslan e Destiny Udogie, altri big che non si erano visti il 23 dicembre al Friuli contro i salentini. —

