Apu a Cantù per una rivincita e la Coppa Italia da difendere

C’è una coppa da difendere per l’Apu Old Wild West. La squadra bianconera è di scena oggi a Desio per il quarto di finale secco contro Cantù, Antonutti e soci si presentano all’appuntamento da detentori e vogliono fare lo sgambetto alla squadra più in forma di tutta la serie A2.

MOTIVAZIONI

La vittoria contro Ferrara in campionato e le vicende in mercato hanno contribuito a placare le acque in casa udinese, ma stasera c’è già un altro bivio importante. Non solo per il trofeo (che non è certo il primo obiettivo stagionale), ma per ritrovare fiducia e autostima in vista della seconda parte della stagione, che vedrà un’Apu molto rinnovata con gli innesti di Gentile e Monaldi (per ora). Cantù è il primo vero banco di prova per Udine contro uno dei top team del girone Verde, contro cui bisognerà iniziare a incrociare le armi a partire da aprile. Aggiungiamoci che finora l’Old Wild West ha raccolto le briciole negli scontri diretti e il quadro è completo: invertire la rotta già oggi sarebbe il modo migliore per voltare pagina.

ULTIMISSIME

Ieri mattina Diego Monaldi ha fatto la sua scoperta del mondo Apu, poi nel pomeriggio ha salutato i nuovi compagni in partenza per Desio. Il play di Aprilia è rimasto a Udine per allenarsi. Questo significa che non ci saranno problemi di turnover per il match di stasera, con Gaspardo recuperato dalla tallonite e Gentile che scalpita per l’esordio in bianconero. Decisione in extremis, dettata dalla massima prudenza, ma la sensazione è che questa sarà la volta buona.

VOCI DALLO SPOGLIATOIO

L’Apu rimane in silenzio stampa, ieri l’assistant coach Carlo Finetti ha fatto un’eccezione per presentare la gara. «Affrontiamo una squadra che in questo momento gioca su entrambe le metà campo con estrema fiducia. Alla fine del girone di andata siamo riusciti a qualificarci per questo quarto di finale che rappresenta un obiettivo importante per noi. Dovremo affrontarlo con il massimo impegno, sia a livello individuale che di squadra».

GLI AVVERSARI

Una striscia aperta di dieci vittorie è il biglietto da visita più eloquente possibile. Cantù sta letteralmente volando, con un roster di nove giocatori intercambiabili che non abbassano mai la qualità del quintetto. La coppia di stranieri è stata azzeccata lungo l’asse play-pivot, con la lucida regia del croato Roko Rogic e la solidità sotto canestro dell’americano Dario Hunt. Uno dei temi più interessanti, però, è il rilancio in grande stile di Stefan Nikolic, tornato a essere il bel giocatore ammirato a Udine grazie alla cura Sacchetti. Partita in diretta streaming sul LnpPass per abbonati al servizio.