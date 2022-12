Calcio, quelli che scadono: da Messi a Jorginho, c’è una squadra di lusso che nel 2023 si può svincolare

Più che l’anno nuovo, sarà l’anno zero del calcio. La lista dei “parametri zero” che nel 2023 illumineranno la vetrina del mercato internazionale è tanto lunga quanto impressionante: da Messi a Benzema, passando per Rabiot, Jorginho e Skriniar, si può allestire una squadra capace di vincere tutto. Da tempo i potenziali svincolati sono una delle principali attrattive per chi vuole comprare bene senza spendere soldi per i cartellini e così sempre più giocatori decidono di andare in scadenza per guadagnare di più.

Gennaio sarà il mese decisivo perché i club coinvolti cercheranno di rinnovare i contratti che terminano a giugno oppure proveranno a vendere il giocatore per evitare il danno e la beffa dell’addio gratuito. Il balletto è già iniziato e il Psg sta facendo di tutto per trattenere Messi, a maggior ragione dopo il Mondiale: la trattativa per prolungare di un altro anno mantenendo lo stipendio da 30 milioni di euro netti a stagione è ben avviata. Il Barcellona ha sognato il ritorno, ma non ci sono soldi “freschi” per una società sull’orlo della bancarotta e poi Al-Khelaifi non vuole rinunciare al tridente Messi-Mbappé-Neymar per vincere la Champions.

Il Real Madrid campione d’Europa in carica è uno dei club più esposti sugli svincolati, visto che oltre al Pallone d’oro Benzema anche due totem come Modric e Kroos sono in scadenza (senza dimenticare Asensio, Ceballos e Nacho), ma difficilmente Florentino Perez perderà tre senatori di quel calibro. Più delicato il discorso nel Manchester United dove il numero 10 Rashford è in scadenza e può andare via anche il portiere De Gea, mentre nel Chelsea sono in scadenza due top player come Jorginho e Kantè oltre al 38enne Thiago Silva.

Le opportunità, dunque, non mancano e storicamente la Juventus ha sempre guardato con grande attenzione agli svincolati. In questi anni ha fatto ottimi affari con Pirlo, Coman, Dani Alves, Khedira e Llorente, ma ci sono stati anche Lucio, Ramsey e Anelka. Ora sta trattando l’ingaggio per giugno del terzino sinistro spagnolo Alejandro Grimaldo (Benfica) e allo stesso tempo deve risolvere una serie di rebus. Cuadrado e Alex Sandro sono in scadenza e andranno via perché non tira aria di prolungamento, mentre c’è da capire il futuro dell’argentino Di Maria (il campione del mondo tornerà a Torino solo il 2 gennaio con Paredes) e soprattutto trovare una soluzione per Rabiot. Il centrocampista francese oggi inizierà ad allenarsi alla Continassa e Allegri ha già chiesto di rinnovargli il contratto, ma lui vorrebbe andare in Premier e così la Juve cerca di capire se può monetizzare subito la sua cessione (la richiesta è di 15 milioni).

Rabiot non è l’unico caso in serie A, visto che l’Inter da tempo sta cercando di trattenere i difensori Skriniar (fa gola a tutti i principali club europei) e De Vrij. I nerazzurri sono arrivati ai tempi supplementari, in bilico c’è anche il centravanti Dzeko, mentre la Roma è vicina all’ultimatum per Smalling.